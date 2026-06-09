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川普提名布蘭希任司法部長 前律師諸事恐再掀爭議

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國總統川普今天提名代理司法部長布蘭希正式出任司法部長。布蘭希因推動18億美元賠償基金案，遭批替川普盟友設立「小金庫」等事 ，預料其任命案在聯邦參議院將有一番爭議。

白宮今天於官網公告，已將布蘭希（ToddBlanche）的提名案送交參院。不過，目前並不清楚布蘭希能否獲得參院足夠票數的支持。美國司法部長等高層官員的任命，均須經過參院同意。

自從前司法部長邦迪（Pam Bondi）4月離任後，就由布蘭希代理部長職務；布蘭希上任之後積極起訴一些川普的政敵，包括前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）。

此外，布蘭希也擬設立18億美元基金，目的在補償川普盟友所謂受到「政治迫害」的損失，此舉不但引發民主黨人大力撻伐，也讓共和黨人強烈不滿；隨後布蘭希向國會表示，不會再推動這項計畫了。

布蘭希早先曾擔任紐約聯邦檢察官，後來擔任川普「封口費」案的辯護律師。

距離美國重要的期中選舉僅剩5個月，但川普的支持率因為經濟情勢與伊朗戰爭而下滑，國會共和黨人也面對了川普政策受挫。

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