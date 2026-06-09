影／首位美國總統看NBA總決賽！川普尷尬被噓爆畫面曝 維安升級如機場

華盛頓郵報報導，美國總統川普8日晚間現身家鄉紐約市的麥迪遜花園廣場，觀看紐約尼克主場迎戰聖安東尼奧馬刺的NBA總決賽第3戰，成為史上首位親臨NBA總決賽現場觀戰的現任美國總統。不過，他在國歌演奏期間登上場館大螢幕時，隨即遭到大批球迷報以噓聲。

川普當晚坐在設有防彈玻璃的包廂內，並在國歌演奏時起立向國旗敬禮，身旁包括孫女凱（Kai Trump）及尼克老闆多蘭（James Dolan）。

大螢幕鏡頭帶到川普時，觀眾席爆出明顯噓聲，直到畫面切換至尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）後才逐漸平息。

由於川普到訪，特勤局與紐約市警局在麥迪遜花園廣場周邊數個街區設下大規模維安區域，原本季後賽期間固定舉行的場外觀賽派對被迫取消，周邊道路與人行空間也實施管制，僅限持票觀眾進入。球隊更建議球迷至少提前2小時到場，媒體則被要求盡早報到並減少攜帶器材。

現場安檢規格比照機場，所有入場者須通過金屬探測器檢查，並實施嚴格的禁帶包包規定。

場館外從下午起便排起長龍，不少球迷抱怨動線混亂、入口反覆更改，有人甚至在不同入口間來回奔波。部分媒體與工作人員也因安檢程序與管制措施等待老半天。

來自曼哈頓上東區的47歲球迷羅森形容，現場安檢「誇張到難以置信」，雖然理解川普到場必須提高維安，但他看球多年沒遇過這種情況，「等我走到座位時，感覺已經上完一整天班」。

川普是紐約出生的老尼克球迷，過去曾多次進場觀賽，並曾出席1994年NBA總決賽。不過，近年他出席體育賽事屢次引發兩極反應。

川普被噓爆

場外狀況