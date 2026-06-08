浮潛好手卻遇死劫！ 美航空姐疑遭「船隻衝撞」陳屍海灘

美國佛羅里達州日前發生一起令人心碎的海域致命意外。美國航空（American Airlines）一名現年31歲的空服員凱莉（Kellie Melinda Williams），日前於佛州南部一處州立公園附近海域浮潛時，疑似遭到行駛中的船隻猛烈撞擊，隨後被漁民發現陳屍於海灘上。由於凱莉才新婚不到一年，近期才剛移居佛州展開新生活，突如其來的噩耗讓遠在加州的父母與親友悲痛萬分。

根據《紐約郵報》、ABC等美媒報導，地方當局於6日證實了死者身份。調查指出，凱莉在3日當天前往佛州當地的「馮・米澤爾－尤拉・強森州立公園」（Dr. Von D. Mizell-Eula Johnson State Park）附近海域享受浮潛。不料到了當晚8時許，兩名在好萊塢海灘（Hollywood Beach）附近作業的漁民，驚見海浪中隱約有人影載浮載沉，隨即上前將其拖回岸邊並緊急通報當局。

現場目擊者艾米利歐（Emilio Benitez）餘悸猶存地表示，當時他從自家的窗戶往外看，目擊漁民正從海浪中拖著某種物體上岸，走近一看才震驚發現竟然是一具冰冷的女性遺體。

當地執法機關與法醫隨後進行驗屍，裁定凱莉的死因為遭遇猛烈撞擊所致的「內外口鼻及全身性鈍器傷害」，研判在海中遭到船隻撞擊的可能性極高。

目前，當地警方已與佛州魚類暨野生動物保育委員會（FWC）組成聯合調查小組，正針對事發海域進行全面搜查。不過截至目前為止，當局尚未公布涉案船隻的任何規格資訊、船員身份，也尚未對任何人提出正式的法律指控，事故的具體細節仍有待進一步釐清。

凱莉的父母悲痛透露，女兒從小就是一名「浮潛好手」，性格溫暖，是個非常了不起的人；她近期才剛從加州搬到佛州，且結婚至今還不滿一年，沒想到竟會在熱愛的海洋中遭遇死劫。

凱莉不幸猝逝的消息傳回業界後，專業空服員協會（APFA）隨即在官方Instagram上發布黑白公告宣告這件噩耗，並向家屬致上最深切的慰問。美國航空也發表官方聲明表示：「對於失去如此優秀的同仁，我們深感悲痛。公司全體的心與支持，將永遠與凱莉的家人、朋友以及所有共事過的同事同在。」