紐約賓州車站刀刺案釀5傷 隔日川普將親臨NBA總決賽

紐約賓州車站（Penn Station）今晚發生持刀攻擊事件，造成5人受傷。嫌犯已被拘留，傷者都已送醫。事件發生正值美國職籃NBA總決賽前夕，總統川普預計前往觀賽。

紐約市消防局發布簡短聲明指出，5名傷者皆為平民，其中1人傷勢嚴重，兩人中度受傷，另兩人輕傷。

聲明表示：「嫌犯已被拘禁，警方仍在處理現場。」目前尚不清楚持刀傷人事件的具體情況。

據媒體報導，嫌犯疑似患有精神疾病，初步排除恐怖攻擊嫌疑。

案發現場位於賓州車站內的新澤西通勤鐵路（NJTransit）大廳，此處是全美最繁忙的交通樞紐之一，而且正值兩大體育賽事將舉行之際：美國職籃NBA總決賽與世界盃足球賽。

賓州車站上方的麥迪遜花園廣場（Madison SquareGarden），預定8日和10日舉行NBA總決賽第3與第4場賽事，紐約尼克對戰聖安東尼奧馬刺隊。

美國總統川普（Donald Trump）預計明天親臨麥迪遜花園廣場觀戰；川普日前曾表示，已接受尼克隊老闆杜蘭（James Dolan）的邀請。

為迎接大賽事，紐約市已加強安全措施。