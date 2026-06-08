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川普說升息是不對的 華許本月首次決策會議面臨政治壓力
美國總統川普周日受訪時說，聯準會（Fed）升息是不對的。在 5 月美國就業報告表現亮眼，市場押注Fed將升息抑制通膨之際，川普這番談話意在反駁市場情緒，也為他提名的 Fed 主席華許本月中主持的上任後首次貨幣政策會議，增添了政治壓力。
川普接受NBC《與媒體見面》節目訪問時說：「如今每當經濟數據表現好，市場反而下跌，因為大家都認為會升息。但根本沒有理由升息。」他說，升息「是錯誤的做法，我們其實應該降息」。
上周五公布的美國5月就業報告顯示，新增就業人數超出所有人預測，引發公債賣壓，市場也開始完全反映Fed會在年底前升息1碼。
川普提名華許執掌Fed之前，曾不斷公開施壓要求Fed降息，不過他後來說，希望華許「自己看著辦」。
不過，川普接受NBC訪問時，話語間流露出幾分不滿。「我會遷就凱文（華許名）（I'm living with Kevin）」，川普說：「但我的看法是，國家表現這麼好，不應該馬上升息給予懲罰。」
他說：「你知道，我們有債務，還有其他事情要處理。我想在軍事上投入更多。」
高盛經濟學家上周五以美國就業市場優於預期為由，取消對Fed今年12月降息的預測。但他們維持未來降息2碼的預期，只不過將時程延後到2027年，分別在明年6月和12月。
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