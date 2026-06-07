少賺400萬不後悔！為何越來越多高學歷爸爸 選擇回歸家庭？

摘要 疫情不僅改變生活型態，更悄然顛覆了傳統家庭分工。最新研究顯示，越來越多高學歷的美國父親主動縮減工時、回歸家庭，而這場溫柔的「男主內革命」，正由個人心態轉變與女性經濟實力的崛起共同推動。

疫情不僅改變生活型態，更悄然顛覆了傳統家庭分工。最新研究顯示，越來越多高學歷的美國父親主動縮減工時、回歸家庭，而這場溫柔的「男主內革命」，正由個人心態轉變與女性經濟實力的崛起共同推動。

疫情前的20年間，即便越來越多育有幼兒的母親投入職場，但父親在育兒與家務上花費的時間幾乎不曾改變。然而，近年來，越來越多美國父親選擇縮減工時、陪伴孩子，並分擔家務，主力是受過大學教育的男性。

例如，48歲的科技業從業者安德森（Mike Anderson），與妻子和正值青春期的孩子們，從美國東南方大城亞特蘭大，搬到喬治亞州北邊人口不到2萬人的拉本郡（Rabun County），並拒絕一個更長工時、需要在辦公室上班的技術長職位。

「我放棄在現有薪資基礎上每年多賺13萬美元（約合新台幣408萬元）的機會，但從沒後悔過。」安德森目前從事朝九晚五的遠端工作，也讓他有更多時間陪伴孩子，還能上健身房、旅行、做志工。

像安德森這樣，越來越多高學歷男性回歸家庭，背後原因與美國對男性而言日益嚴峻的勞動力市場有關嗎？

答案並不是。《華爾街日報》分析，過去一年，所有的淨就業成長都來自醫療保健、社會救助行業，這是傳統上由女性主導的領域，反觀父親群體的就業數字依然保持穩定。

2025年父親的勞動參與率接近94％，與疫情前的水準相比，幾乎沒有變化。同年，育有6歲以下子女父親，其失業率為2.8％，雖略高於2022、2023年2.2％低點，但仍遠低於全美整體4.3％的平均失業率。

到底真正的原因是什麼？智庫美國男孩與男性研究所（American Institute for Boys and Men）研究團隊解釋，個人選擇才是推動父親花更多時間陪伴家人的主因，而非被迫失業。

一切的起源來自疫情。《紐約時報》專欄作家葛蘿絲（Jessica Grose）觀察，不少父親格外迷戀於疫情期間意外獲得的親子相聚時光，如今美國父親陪伴孩子的時間，依然高於疫情前的水準。

除了男性個人的心態轉變，女性在職場上取得的成就也扮演同樣重要角色。儘管美國男性與男孩研究所報告顯示，育有年幼子女的母親每週在做飯、打掃、育兒等無酬家務上花費的時間仍比男性多出近15小時。

但數十年來，女性大學畢業人數一直高於男性，且大部份的碩、博士學位均由女性獲得。而近幾十年來，妻子收入與丈夫持平或更高的夫妻比例也大幅攀升。美國家庭研究學會（Institute for Family Studies）更指出，母親擁有大學學位，而父親學歷較低時，男性成為全職父親的機率變得更高。

堪薩斯大學公共事務與行政學院教授赫根內斯（Misty Heggeness）分析，這是因為女性更有能力為自己的訴求與期望在家庭內部進行協商，即便未來勞動力市場惡化，家庭分工非但不會退回傳統性別規範，反而會加速目前趨勢。

這場家庭實驗正悄悄重塑下一代的成長環境。當父親成為客廳與廚房裡朝夕相伴的身影，這份對「生活主導權」的自覺，正為現代人的幸福追求寫下全新定義。

資料來源：WSJ、紐約時報、IFS、realtor.com

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