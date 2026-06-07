快訊

合歡山賞花巴士翻覆畫面曝 16外籍遊客送醫…蘋果偵測自動打119

傅子純疑血癌驟逝 兵家綺急奔加護病房「姐陪你最後一程」

傅子純常自嘲外強中乾！曾眩暈、氣胸 合作夥伴震驚遺憾

聽新聞
0:00 / 0:00

美國會共和黨人反彈聲浪擴大 加重川普期中選舉壓力

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

外媒報導，美國總統川普面臨所屬政黨共和黨國會議員的反對聲浪日益擴大，以往不願反抗他的同黨國會議員，如今展現出更強烈意願與川普切割，使川普期中選舉壓力日增。

路透社報導，聯邦參議院與眾議院若干共和黨派系過去一週出面譴責川普（Donald Trump）對伊朗開戰、否決白宮東翼改建宴會廳計畫所需的10億美元經費、迫使川普撤回規模18億美元的「反武器化」基金，以及阻擋川普對於國內監控的相關法案。

眾議院4日更通過法案，將向烏克蘭提供援助並對俄羅斯實施新制裁，這是部分共和黨人願意違抗黨內領袖並反抗川普的最新跡象。不過，這項法案即使在參院獲得通過，也可能遭川普否決。

無論是共和黨或者民主黨人，都懷疑川普是否真的遭遇黨內同志反抗。然而，愈來愈多共和黨人展現出有意與川普切割，包括曾被川普趕下台的政府官員，顯示美國期中選舉登場前，川普推動重大政策可能面臨阻力。

去年對川普「大而美法案」投下反對票、隨後表明不尋求連任的共和黨聯邦參議員提里斯（ThomTillis）表示：「我認為隨著選舉逼近，人們會按照他們認為的選民意願參與投票。」

民主黨普遍駁斥共和黨倒戈一說，稱沒有證據顯示共和黨有意在關鍵議題上大舉反對川普。

民主黨聯邦參議員費特曼（John Fetterman）表示他有時會支持川普相關政策，「與川普切割的人都是被他排擠的人，其實反映出川普對共和黨的絕對控制。」

一名匿名白宮官員表示，共和黨內部分歧主要反映「選舉年政治操作」，「不是每位議員都願意在單一議題上承擔政治風險」。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）對此表示：「媒體和民主黨試圖製造根本不存在的分裂之際，我們期盼維持這個緊密關係，持續履行川普總統的施政目標。」

據報導，目前為止參、眾兩院共和黨議員的反對意見大多是象徵性的。

川普 期中選舉 國會

延伸閱讀

4共和黨議員跑票！美眾院決議 阻川普續攻伊朗

美眾院通過要求結束伊朗戰爭 川普發文痛批「不愛國」

川普的勝利？美參院通過移民執法700億美元預算 法案送往眾院

加州州長初選未定 川普控舞弊檢方啟動調查

相關新聞

強勁需求+4年最吃緊庫存 紐約房租飆漲 短期恐居高不下

根據房地產經紀公司Corcoran發布的最新月度報告，曼哈頓租賃市場在上月大幅升溫，中位數月租金歷史性地首次觸及5000元大關。在強勁需求與近四年來最吃緊的庫存雙重擠壓下，租屋族正面臨前所未有的市場壓力 。

聯邦法官叫停糧食券附加條款 認干擾援助計畫…川普政府將上訴

麻州一名聯邦法官擋下了川普政府對數十億元補充營養援助計畫(SNAP，俗稱糧食券)資金設限的行動。聯邦法官指出，這些條件會干擾這項旨在服務低收入戶的計畫。但川普政府表示即刻提出上訴。

諾曼第登陸82周年 美軍老兵朗讀當年家書：每個人都擔心隨時會被炸

在法國諾曼第(Normandy)舉行的諾曼第登陸(D-Day) 82周年紀念儀式，一位美國二戰老兵朗讀當年寫的家書，重現歷史情景，令人為之動容。

紀念諾曼第登陸82周年 赫塞斯訪法演說 籲歐洲處理移民問題

國防部長赫塞斯6日在法國北部發表紀念二戰諾曼第登陸(D-Day)82周年的演說，呼籲歐洲應對他所謂的移民「入侵」問題，並敦促歐洲各國為自身防務承擔更多責任。

移民聽證會350萬件積案 1法官1天要審143案 缺席率增加

川普政府希望能加速大規模遣返行動，全國各地的移民法官現在都被要求主持「超級聽證會」(massive master calendar hearings)，盡快審理350萬件積壓案件。有時法官單日就要審理超過百人，移民律師和維權人士擔心這可能損害到移民的正當程序權利，也擔心法官沒辦法仔細審查每個案件，恐導致一些合法庇護申請被駁回。

傳與川普不合要辭職 白宮幕僚長威爾斯駁斥：謠言

有關白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)與川普總統意見不合，準備辭職的傳聞甚囂塵上，她5日發表聲明嚴詞駁斥，直指是「無稽之談」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。