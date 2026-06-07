美國會共和黨人反彈聲浪擴大 加重川普期中選舉壓力

外媒報導，美國總統川普面臨所屬政黨共和黨國會議員的反對聲浪日益擴大，以往不願反抗他的同黨國會議員，如今展現出更強烈意願與川普切割，使川普期中選舉壓力日增。

路透社報導，聯邦參議院與眾議院若干共和黨派系過去一週出面譴責川普（Donald Trump）對伊朗開戰、否決白宮東翼改建宴會廳計畫所需的10億美元經費、迫使川普撤回規模18億美元的「反武器化」基金，以及阻擋川普對於國內監控的相關法案。

眾議院4日更通過法案，將向烏克蘭提供援助並對俄羅斯實施新制裁，這是部分共和黨人願意違抗黨內領袖並反抗川普的最新跡象。不過，這項法案即使在參院獲得通過，也可能遭川普否決。

無論是共和黨或者民主黨人，都懷疑川普是否真的遭遇黨內同志反抗。然而，愈來愈多共和黨人展現出有意與川普切割，包括曾被川普趕下台的政府官員，顯示美國期中選舉登場前，川普推動重大政策可能面臨阻力。

去年對川普「大而美法案」投下反對票、隨後表明不尋求連任的共和黨聯邦參議員提里斯（ThomTillis）表示：「我認為隨著選舉逼近，人們會按照他們認為的選民意願參與投票。」

民主黨普遍駁斥共和黨倒戈一說，稱沒有證據顯示共和黨有意在關鍵議題上大舉反對川普。

民主黨聯邦參議員費特曼（John Fetterman）表示他有時會支持川普相關政策，「與川普切割的人都是被他排擠的人，其實反映出川普對共和黨的絕對控制。」

一名匿名白宮官員表示，共和黨內部分歧主要反映「選舉年政治操作」，「不是每位議員都願意在單一議題上承擔政治風險」。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）對此表示：「媒體和民主黨試圖製造根本不存在的分裂之際，我們期盼維持這個緊密關係，持續履行川普總統的施政目標。」

據報導，目前為止參、眾兩院共和黨議員的反對意見大多是象徵性的。