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美俄亥俄州夏季慶典傳槍響 至少12傷、槍手在逃

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國俄亥俄州托雷多6日爆發槍擊案，至少12人中彈，其中2人傷勢危急。（美聯社）
美國俄亥俄州托雷多6日爆發槍擊案，至少12人中彈，其中2人傷勢危急。（美聯社）

美國俄亥俄州托雷多（Toledo）一場社區節慶活動附近發生槍擊事件，造成至少12人受傷，現場群眾驚慌逃竄，槍手目前仍在逃。

美聯社報導，托雷多警察局副局長赫弗南（Joe Heffernan）表示，其中2名傷者情況危急。他指出，現場似乎至少有2名持槍者，雙方疑似相互開火。

托雷多警察局表示，當地正在舉行為期2天的「舊西區藝術節」（Old West End），這場年度盛會在托雷多歷史街區舉辦，活動內容包括音樂、美食攤位與住宅導覽等，是「托雷多夏季慶典的開場活動」。

警方表示，目前仍在全力追查涉案槍手。

俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）發表聲明說：「我對托雷多今晚發生的情況深感關切。夏季慶典應該是讓家庭安心聚會、毋須擔心暴力的安全空間。」

根據多段在社群媒體流傳的影片，槍聲響起後，人群四散奔逃，緊急救援人員則在現場為疑似傷者提供協助。

托雷多居民柏利（Kevin Berry）表示，他與朋友當時正沉浸在音樂聲中，突然聽見多聲槍響，「所有人立即趴下」。

當他抬起頭時，他看見一把槍被丟在距離他不到50英尺（約15公尺）處，當時已有警察趕抵現場。

槍擊案發生後，具有醫療訓練背景的柏利在現場協助尋找可能的傷者，他說自己至少看到有5人受傷。

警方表示：「多名傷者已被緊急送往鄰近醫療機構接受治療。托雷多警察局正積極搜捕1名或多名涉案嫌犯」，同時呼籲民眾與旅客避免前往事發地區。

槍擊 美國

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