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影／槍聲連發！美爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國俄亥俄州托雷多6日爆發槍擊案，至少12人中彈，其中2人傷勢危急。美聯社
美國俄亥俄州托雷多6日爆發槍擊案，至少12人中彈，其中2人傷勢危急。美聯社

國家廣播公司（NBC）報導，美國俄亥俄州托雷多（Toledo）一場夏季節慶6日爆發槍擊案，至少12人中彈，其中2人傷勢危急。警方表示，至少2名槍手開火，初步研判兩人疑似互為攻擊目標，但現場當時有數百名民眾參加活動，槍手截至當晚仍在逃。根據社群流出影片，槍聲響起瞬間，現場人群四處奔逃躲避。

托雷多警察局副局長赫弗南（Joseph Heffernan）表示，槍擊發生在下午5時30分過後不久，地點位於舊西區節（Old West End Festival）附近。舊西區節是托雷多一年一度的社區傳統活動，為期2天，內容包括現場音樂、美食市集、啤酒花園與兒童活動。

警方指出，傷者年齡最大61歲，最小14歲，多數為20歲出頭。案發後，警方訪談傷者與目擊者，並調閱監視器畫面釐清案情。根據警方，活動當天已增派警力，現場也有多名休班警員協助維安，並設有行動監視攝影機。

POLITICO引述目擊者貝瑞（Kevin Berry）表示，案發時他正和朋友坐在社區植物園聽現場音樂，突然聽見數聲槍響，「大家都趴到地上」。他抬頭後看見不到50英尺外有人把槍丟在地上，原本已在節慶現場執勤的警員隨即趕往處理。

貝瑞曾在美國海軍服役、並受過醫療訓練，他說自己隨後在周邊查看是否有人需要協助，並看見至少5人中彈，傷者分散在植物園一帶。

社群媒體流傳的現場畫面顯示，槍聲突然響起後，大批民眾驚慌奔逃，現場陷入混亂，救護人員隨後趕抵協助傷者就醫。

俄亥俄州州長德懷恩（Mike DeWine）表示，他對這起槍擊案「深感憂慮」，強調夏季節慶應是家庭能安心相聚、不必擔心暴力的安全場所。他也表示，相信執法機關會找到涉案嫌犯。目前尚不清楚活動7日是否繼續舉行。

槍擊 美國

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