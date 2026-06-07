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美國俄亥俄州節慶活動爆槍擊案 多人中彈傷亡不明
美國俄亥俄州警方今天表示，當地1場節慶活動附近發生槍擊事件，造成多人死傷，當局正追緝涉案嫌犯。
法新社報導，托雷多（Toledo）警察局在社群平台X發文表示，員警在「舊西區藝術節」（Old West End）活動現場附近接獲槍響通報後，發現多名槍擊受害者，但未說明確切人數及傷勢狀況。
警方表示：「多名傷者已被緊急送往鄰近醫療機構接受治療。托雷多警察局正積極搜捕1名或多名涉案嫌犯」，同時呼籲民眾與旅客避免前往事發地區。
美國槍枝數量龐大，全國每年都有數以千計民眾死於槍下。
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