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德州出現第2例牛隻遭螺旋蠅寄生 加拿大祭臨時禁令

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國農業部今天表示，德州出現第2例牛隻遭螺旋蠅蛆寄生病例，同時加拿大也宣布對來自該州的家畜實施臨時禁令。

法新社報導，美國農業部在社群平台X發文表示，第2起「新世界螺旋蠅」（New World screwworm,NWS）蛆病例是在德州南部一隻小牛身上發現，地點距離昨天通報的首例僅約9公里。螺旋蠅蛆寄生在牛隻身上，可能導致牛隻死亡。

德州州長艾波特（Greg Abbott）今天晚間已發布「全州災難宣告」（statewide disaster declaration），力圖防堵螺旋蠅蛆病擴散。

德州已設立一個近20公里的隔離區，意味著包括寵物在內的所有溫血動物，在離開該區域前都必須接受檢查。

加拿大食品檢驗局（Food Inspection Agency）在新聞稿中表示，加拿大已暫時禁止過去21天內曾待在德州的任何家畜入境。

根據農業部，新世界螺旋蠅原本被認為已於1966年在美國絕跡。不過佛羅里達州曾於2016年爆發疫情，主要波及鹿群，並於隔年撲滅。

新世界螺旋蠅持續存在於南美洲，近年開始向北遷移。

首例是在靠近墨西哥邊境附近發現，已引發牧場主人、尤其是養牛戶的恐慌。

螺旋蠅會在溫血動物的開放性傷口或黏膜上產卵，孵化成幼蟲蛆後便會以啃食血肉為生。若不予治療，可能致命。螺旋蟲蛆也會影響野生動物、寵物，甚至人類。

過去美國能成功消滅這種蠅類，很大程度上歸功於從空中投放數百萬隻不孕的雄蠅，與野外的雌蠅進行交配。

美國官員表示，目前每週正從空中釋放約400萬隻不孕蠅，另外還有約400萬隻處於蛹期的螺旋蠅正被部署到地面釋放艙中。

美國農業部去年的一項研究估計，螺旋蠅若在德州捲土重來，可能會給該州經濟造成高達18億美元的損失。

德州 美國

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