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加州州長初選未定 川普控舞弊檢方啟動調查

中央社／ 洛杉磯5日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普在未提出任何證據下聲稱，加州州長初選出現舞弊，加州一名聯邦檢察官今天表示，他正在調查本週初選涉嫌舞弊的指控。

法新社報導，川普在試圖推翻他2020年總統選舉敗選結果時曾指控選舉出現舞弊，他再度質疑這個自由派州選票的公正性。

川普昨天抱怨，加州州長選舉已於2日結束，選後兩天仍未有明確的結果。

由川普任命的第一助理聯邦檢察官艾賽利（BillEssayli）今天表示，他將審查這次投票的執行情形。

艾賽利在社群媒體上寫道：「加州的選舉系統存在嚴重的結構性弱點。普遍採行郵寄投票且沒有選民身分驗證規定，導致舞弊行為難以被察覺或懲罰，從而侵蝕公眾信心。」

「我的辦公室已在與（聯邦調查局）協調下，展開多起選舉舞弊調查。我們將依據證據追查到底，並依法全面追究任何違反聯邦選舉法的行為。」

目前約有2/3的選票完成統計，獲川普支持的共和黨人希爾頓（Steve Hilton）在加州州長初選中領先，緊追在後的是民主黨籍的貝塞拉（Xavier Becerra），另一名民主黨人思特爾（Tom Steyer）則落後幾個百分點。

得票率前兩名的候選人將可進入11月大選。

在洛杉磯市長選戰中，共和黨籍的普拉特（SpencerPratt）目前位居第2，看來將在決選中挑戰民主黨籍現任市長巴斯（Karen Bass），而一名左翼的民主黨人則排名第3。

但選務官員表示，這兩場選舉仍有許多選票尚待統計，結果尚不明朗。

川普昨天強烈抨擊加州的程序，且形同宣告他支持的候選人已勝出。

他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「他們正試圖竊取加州州長初選與洛杉磯市長初選，從兩位偉大的共和黨參選人手中奪走勝利。我們又遇到大量且很晚才寄到的郵寄選票。」

加州選票會郵寄給所有登記選民，只要郵戳日期是在選舉日前都有效，這意味著有些選票要到投票站關閉後數日才會送達計票中心。

川普 美國

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