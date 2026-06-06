槍殺涉嫌性侵未成年女兒男子！美退伍軍人獲撤銷謀殺罪 法官指出原因

美國阿肯色州（Arkansas）陸軍作戰老兵史賓塞（Aaron Spencer）被控槍殺涉嫌性侵他未成年女兒的67歲男子福斯勒（Michael Fosler），但因執法機關遺失一張可能錄下槍擊過程的警車行車紀錄器記憶卡，法官4日裁定，撤銷正在競選郡警局長的史賓塞謀殺罪指控。

衛報與紐約時報報導，史賓塞原定數周內因福斯勒命案接受審判，罪名為二級謀殺。法院文件顯示，福斯勒被控性侵史賓塞當時年僅13歲的女兒。2024年10月8日凌晨約1時，史賓塞醒來後發現女兒不在臥室，於是開著卡車外出尋找，最後發現女兒坐在福斯勒駕駛車輛的副駕駛座上。他隨後將福斯勒的車輛逼離高速公路，事後報警表示自己已開槍射中對方。

史賓塞告訴執法部門，女兒當時曾試圖下車，但遭福斯勒阻止。法院紀錄指出，史賓塞隨後朝福斯勒開槍。檢方主張，史賓塞是蓄意殺人，並指出他在追逐過程中原本可以聯絡執法人員，而非自行採取行動。

史賓塞表示不認罪，堅稱自己的行為是為了保護女兒，避免受到這名涉嫌性侵未成年人的男子傷害，委任律師也未否認他開槍射殺福斯勒。此外，福斯勒案發時正以5萬美元交保，並面臨43項刑事指控，包括性侵、對兒童實施性不當行為、持有兒童虐待影像，以及透過網路跟蹤兒童。史賓塞的女兒是與這些涉嫌犯罪行為有關的唯一證人。

特別州巡迴法院法官威爾森（Ralph Wilson）在裁定書中提到「本案獨特、具體且特殊的事實與情況」，並指出執法人員遺失了可能拍下致命衝突過程的行車紀錄器畫面，侵犯史賓塞的正當法律程序權利，因此認定「執法部門的行為嚴重失當，有必要撤銷本案」。

史賓塞當初是遭阿肯色州洛諾克郡（Lonoke County）郡警局警員逮捕，也因這起事件決定競選郡警局長，挑戰現任郡警局長史塔利（John Staley），並在3月舉行的共和黨初選中擊敗對方。由於洛諾克郡政治立場高度偏向保守派，外界普遍預期史賓塞將在11月大選中勝出。不過，在本案遭撤銷前，他仍面臨今年稍晚接受審判的風險；一旦遭判有罪，將失去出任郡警局長的資格，相關陰影始終籠罩其選情。