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川普重粉刷國旗藍、倒影池開始注水 下一步建造「川普長廊」

世界日報／ 編譯廖振堯／綜合報導
華府倒影池池底重新粉刷成「美國國旗藍」後，已經重新注水；上方就是川普下一個改造目標林肯紀念堂。歐新社
華府倒影池池底重新粉刷成「美國國旗藍」後，已經重新注水；上方就是川普下一個改造目標林肯紀念堂。歐新社

川普總統4日了公開了一段影片，顯示水正緩緩流入林肯紀念堂(Lincoln Memorial)前方新近粉刷過的倒映池(Reflecting Pool)中；川普同時透露他計畫建造一條步行長廊，方便行人從紀念堂後方輕鬆步行至波多馬克河(Potomac River)東岸。

美聯社和政治新聞網站Politico報導，倒映池已於3日漆成川普所謂的「美國國旗藍」色，政府文件顯示水池最遲將於7日注滿水。這座長逾2000呎的水池建於1920年代，位於林肯紀念堂和華盛頓紀念碑之間，是華盛頓最具代表性的景點之一。

據國家公園管理局(National Park Service)表示，倒映池在2012年翻新之前蓄水量約為650萬加侖，相當於10個奧運標準泳池；翻新後水池加裝了循環過濾系統，不再引入城市飲用水，而是從附近的潮汐湖抽取河水。川普稱水池改造工程耗資150萬至200萬元，但紀錄顯示該項目已授予的合約金額至少達1480萬元。川普4月首次宣布了這項工程，稱翻新的動機是他一位從德國來訪的朋友抱怨倒映池陰暗骯髒。

上個月華府非營利教育倡議組織「文化景觀基金會」（Cultural Landscape Foundation）提出訴訟，要求法官強制川普政府停止重漆倒映池，抨擊新顏色讓人聯想到水上樂園。

川普4日還在白宮告訴記者，希望建造一條步行長廊，「他們想把它命名為川普長廊，我不知道我是否想這樣，不過它一定會很漂亮…這是一個很棒的項目，林肯紀念堂將一直延伸到波多馬克河畔。」

負責監督翻新工程的內政部長柏根(Doug Burgum)表示，這些項目完善了國家廣場自1902年麥克米倫計畫(McMillan Plan)以來的設計，該計畫奠定了國家廣場現代化改造的方向。伯根表示新項目將包括人行天橋，方便遊客輕鬆穿越林肯紀念堂到河畔之間的公園大道(Parkway Drive)和俄亥俄(Ohio Drive)。

林肯紀念堂目前正在進行大規模翻修，將下方空間改造為博物館、劇院、商店，不過此項目在川普重返白宮之前就已開始。繼拆除白宮東廂建造大型宴會廳、計畫在林肯紀念堂和阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)之間建造拱門後，新步行長廊又將為川普的華府改造計畫再添一筆。

華府倒影池池底重新粉刷成「美國國旗藍」後，已經重新注水；上方就是川普下一個改造目標林肯紀念堂。歐新社
華府倒影池池底重新粉刷成「美國國旗藍」後，已經重新注水；上方就是川普下一個改造目標林肯紀念堂。歐新社

川普 國旗 華盛頓 華府

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