私藏4000萬美元金條還不夠！CIA前高官設假計畫撈錢 還接觸極機密任務

美國中央情報局（CIA）前資深官員拉許（David J. Rush）5月底遭控在家中藏有價值超過4000萬美元的金條，並涉嫌在近20年間持續謊報個人背景。知情人士向華盛頓郵報透露，拉許還涉嫌建立一項虛假的高度機密情報計畫，利用該計畫作為掩護，將數百萬美元挪作個人用途。

拉許曾在CIA科學技術總處（Directorate of Science and Technology）任職，該部門負責開發技術間諜工具，協助美國間諜及海外線人執行任務。他已遭逮捕並被控一項竊取公款罪名，目前尚未認罪；法官裁定他有重大潛逃風險，下令羈押候審。與此同時，2名知情人士表示，CIA已讓數名官員停職。

知情人士表示，拉許建立了一項「特殊存取計畫」（special access program，SAP），相當於最機密情報行動使用的黑箱機制。即使是擁有最高安全許可等級的情報人員，若未獲特別授權，也無法存取個別SAP。

根據知情人士說法，刑事調查發現，拉許曾將兩名同事「納入」（read in）這項高度機密的虛假計畫，也就是讓他們接觸並參與該計畫，實際上可能在不知情的情況下將他們培養成共犯，並阻止他們向其他人談論此事。他還說服其中一人透過一份同樣具有詐欺性質的政府合約，向該計畫轉移數百萬美元。

一名知情人士表示，拉許的虛假計畫涉及「政府延續運作」（continuity of government）行動，也就是在核戰、天然災害或其他重大災難發生時，維持美國聯邦政府運作的相關計畫。他顯然利用這項虛構的政府延續運作計畫及相關合約，說服一家國防承包商購買大量黃金。

知情人士透露的內容，似乎讓CIA的保密機制與審查制度面臨嚴重質疑。例如，目前仍不清楚拉許如何能夠在未獲上級批准的情況下，單獨建立一個虛構間諜計畫的「黑箱」。同樣不清楚的是，被拉許納入該虛假計畫的兩名同事，是否知道該計畫具有詐欺性質。

更令人震驚的是，根據前美國官員及其他知情人士的說法，拉許在CIA的職務還包括參與政府最敏感的情報蒐集計畫之一。4名知情人士透露，這項計畫機密程度極高，只有少數美國情報官員與國會議員知情。華盛頓郵報表示，美國官員警告，若公開相關內容可能危及正在進行的情報蒐集行動，因此決定不披露該計畫細節。

一名知情人士表示，目前沒有證據顯示拉許曾替外國勢力從事間諜活動並收取報酬，但曝光的內情引發重大疑問：CIA及其他政府機構為何能讓拉許升至如此重要的職位，卻未能發現他涉嫌虛報教育背景與軍旅經歷。前美國情報官員則對拉許涉嫌虛報教育背景與軍旅經歷，卻未在通常冗長且嚴格的CIA背景調查中被發現感到震驚。

此外，多名知情人士表示，原本為保護重要情報而設計的政府保密制度，也可能被利用來掩蓋不當行為。一名前美國資深情報官員表示，美國情報機構經常使用「金融技術」（financial tradecraft），在不引起中國、俄羅斯等敵對情報機構注意的情況下，轉移大筆資金以執行情報行動。

這名前官員表示，重要的是這些國家不知道資金來源或去向，但問題在於，「這也意味著我們自己同樣不知道」。