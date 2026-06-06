涉過失殺人！庸醫把「肝臟當脾臟」稱無法分辨…害病人大出血身亡

醫生應救治病人，但庸醫卻隨時害死人！美國於2024年發生嚴重奪命醫療事故，佛羅里達州1名70歲男子因脾臟出血入院，當進行脾臟切除手術時，外科醫生竟誤將其整個肝臟摘除，導致男子當場大出血引發心臟驟停而身亡。

涉事醫生其後遭吊銷醫生執照及暫停執業資格，更被揭發有多次誤切器官的前科，而且令到另1名病人死亡，他早前被控二級過失殺人罪，而他聲稱在手術中無法分辨病人的器官。

醫生誤將肝臟當脾臟切除 引發致命性大出血當場死亡

美國媒體NBC新聞報導，事發於2024年8月18日，來自阿拉巴馬州的威廉·布萊恩（William Bryan）與妻子貝芙莉（ Beverly Bryan）在度假期間，因突然感到左側疼痛送往翡翠海岸聖心醫院，主診醫生托馬斯·夏克諾夫斯基醫生（Dr. Thomas Shaknovsky ）檢查後指威廉的脾臟周圍有1個囊腫破裂出血，並警告「若再走動會失血致死」。

威廉於8月21日接受了脾臟切除手術，但是夏克諾夫斯基醫生在手術中嚴重操作失誤，錯誤將威廉的肝臟當脾臟完全摘除。威廉在手術過程中出現致命性大出血，血壓驟降，導致心臟驟停而當場死亡。

庸醫想隱瞞實情 病理分析揭穿謊言

佛州第一司法巡迴檢查官辦公室深入調查發現，通過檢方文件顯示，醫生在患者心臟驟停後仍未中止手術，並在手術後稱患者死於「脾動脈瘤破裂」。但醫院的手術病理報告中發現被標記為「脾臟」的器官實際上是其他器官，當該個被切除的「脾臟」送到醫院病理科後，病理學家說「這不是脾臟，這是肝臟」。

原來夏克諾夫斯基指示護士將切除的器官標記為脾臟，但脾臟的重量通常不到肝臟的15%。而夏克諾夫斯基的證供表示「我當時情緒非常低落，根本分不清兩者的區別。我無法向解釋在手術台上失去病人的感覺，我每天都在想這件事」。

庸醫是慣犯 曾誤切病人胰臟及腸道

檢方深入調查發現，夏克諾夫斯基並非初犯。早在2023年5月，1名患者需要切除左側腎上腺，夏克諾夫斯基開刀時卻誤切除部分胰臟，事後以40萬美元（約新台幣1263萬元）達成庭外和解；同年7月，另1名患者被誤切部分腸道，術後轉入深切治療部（ICU）後死亡。

這宗醫療命案引發多州衛生部門連鎖反應。阿拉巴馬州及佛羅里達州已先後吊銷夏克諾夫斯基的醫生執照，紐約州亦於2025年暫停其執業資格。夏克諾夫斯基為生計轉行當網約車司機，已於今年4月13日在佛州被捕，並移送沃爾頓郡監獄候審。

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文章授權轉載自《香港01》