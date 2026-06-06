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帶六名子女出差法國 美防長赫塞斯挨批像家庭旅行

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國國防部長赫塞斯（前）搭機到法國出席弔祭諾曼地登陸活動，弄成全家出遊，引起非議。美聯社
美國國防部長赫塞斯（前）搭機到法國出席弔祭諾曼地登陸活動，弄成全家出遊，引起非議。美聯社

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）周末赴法國參加諾曼第登陸82周年紀念活動，卻因帶著六名子女同行，引發外界對安保資源與公器私用的質疑。 五角大廈表示，他會自行負擔家人旅行費用，但未說明額外維安成本是否由公帑支應。

赫塞斯這趟法國行從周五開始，名義上是出席6月6日的紀念活動，並會晤法國總理與國防部長。 依美方說法，此行是為悼念1944年在諾曼第海灘登陸的美軍官兵，屬於正式外交與軍事行程。

不過，相關畫面顯示，赫塞斯與妻子珍妮佛（Jennifer Hegseth）及孩子們一同抵達巴黎，從美軍專機下機後，沿著紅毯進入接待區，場面與一般防長出訪明顯不同。 一名前任官員說，他「從沒見過整個家庭一起去」，也直言這會讓負責保護防長的團隊承受額外壓力。

消息人士指出，軍方刑事調查局（CID）原本就負責赫塞斯的海外與國內維安，如今又要處理他前段婚姻與現任家庭相關的安全需求，任務量已明顯膨脹。 一名現職陸軍官員更說，額外成本已讓機關承受負擔，甚至影響訓練與部分刑案調查。

五角大廈發言人則替赫塞斯辯護，稱他「遵守所有倫理規範、法規與指引」，並強調部門旅行規定一體適用、會保護納稅人資源。 外界質疑，在伊朗戰事帶來更高威脅的情況下，防長帶著大批家屬出訪，是否會排擠本應優先投入的安全與執法資源。

赫格塞斯過去也曾帶孩子出訪，包括去年10月一趟含夏威夷的行程，當時五角大廈同樣未說清楚是否由他自費負擔家屬隨行成本。 這次爭議之所以延燒，不只是因為「像不像家庭旅遊」，而是因為防長行程本身就牽涉國安、預算與行政倫理，任何模糊地帶都容易被放大檢視。

赫塞斯 法國 五角大廈 美國

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