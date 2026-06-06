影／是否批准140億美元對台軍售 川普表示考慮中

美國總統川普5日搭乘空軍一號前往威斯康辛州奇珀瓦福爾斯（Chippewa Falls, WI）途中接受媒體提問，被問及價值140億美元的對台軍售案是否已做出決定時，川普表示「正在考慮中」。

根據白宮公布的錄音檔，有記者詢問川普，是否已就這項140億美元的對台軍售案做出決定。川普回應說：「我們正在考慮這件事。」

記者隨後追問，是否仍計畫就此事與賴清德總統討論。川普則表示：「我們一直都會與他對話，但我們正在考慮這件事。」

NewsNation白宮記者梅爾（Kellie Meyer）在社群平台X發文指出，美國海軍代理部長高雄（Hung Cao，前譯曹洪）兩周前曾表示，由於對伊朗戰事的因素，對台軍售已被「暫停」。不過，美國國防部長赫塞斯日前表示，美國對台政策立場並未改變，但他並未具體回應這項軍售方案的相關問題。

另外，CBS新聞5月29日報導，多名知情人士透露，在中國國家主席習近平今秋可能訪問美國之前，川普已不再預期會與賴總統通話。