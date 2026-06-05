川普的勝利？美參院通過移民執法700億美元預算 法案送往眾院

美國聯邦參議院今天通過一項法案，可為國土安全部額外撥款700億美元用於移民執法，參院已將這項預算法案送往聯邦眾議院進行最終審議，這無疑是總統川普的一次重大勝利。

在共和黨有些微過半優勢的參議院，最終以52票贊成、47票反對，表決通過前述法案，民主黨陣營全數沒投贊成票，且該法案沒包含禁止18億美元「反武器化」基金的條款。

這筆基金原本設立目標，在於補償那些聲稱遭美國政府不公平對待的人士。

但批評人士認為，設立這筆基金能讓川普（Donald Trump）動用納稅人的錢來補償其政治盟友。

共和黨籍的參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）則引述代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）近日在國會作證說法，即是司法部不會推進設立該基金。

先前因部分參議員反對司法部提出的「反武器化」基金，使得移民執法預算法案遭擱置長達數個星期。

這項法案提供的資金，將用於支付川普政府未來3年驅逐移民行動相關費用。

法案目前已經送往眾議院，眾院的共和黨領袖們期盼在下週表決通過，以便再送交川普簽署。