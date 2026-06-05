美國時隔60年首傳牛隻遭螺旋蠅寄生 可能衝擊畜牧業

美國時隔一甲子首度傳出牧場牛隻確認遭肉食性「新世界螺旋蠅」蛆寄生，政府官員正對此展開調查，暫未發現其他牛隻或動物遭感染，外媒指出這可能對畜牧業造成衝擊。

路透社報導，美國南德州（South Texas）一座牧場傳出一隻小牛確認遭新世界螺旋蠅（New World screwworm，NWS）蛆寄生，聯邦與德州官員正對此展開調查。美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）今天表示除了已確認的案例外，周圍暫未發現其他牛隻或動物遭感染。

德州拉普里耶（La Pryor）的牧場牛隻傳出螺旋蠅蛆病例，對美國畜牧業造成一大打擊。螺旋蠅蛆寄生在牛隻身上，可能導致牛隻死亡。

去年運往美國的墨西哥牛隻在新世界螺旋蠅幼蟲檢驗中呈現陽性後，羅林斯宣布關閉美國南部邊境的活體牲畜貿易通道，當時業界已開始擔心可能爆發本土疫情。

美國農業部（USDA）今年4月動土興建一座培養無菌蠅（又稱不孕蠅）的設施，專家認為這是對抗螺旋蠅的最佳手段，但這座設施預計2027年底才會啟用。

聯邦與德州政府獲報後迅速下令案發地點周圍20公里內的動物暫停移動，並採取其他措施防止疫情擴散。目前拉普里耶每條主要道路都設有閃爍的橘燈號誌，呼籲載運牲畜的所有車輛行經檢查站減速停車，由警長和州人員檢查車上動物是否遭螺旋蠅蛆感染。

羅林斯在電話記者會中表示：「只要我們齊心協力，遵守相關措施和移動管制指南，就沒有理由認為這次入侵事件會使這種寄生蟲在本國邊境生根。」

羅林斯稍早告訴美國國會議員，農業部有信心控制這個1966年來德州首例螺旋蠅蛆病例，強調螺旋蠅並未構成食安威脅。

交易市場方面，投資人擔心疫情擴大恐使美國牛群規模進一步縮減和壓抑牛肉需求；美國現有牛隻數量正寫下75年新低。

美國研究人員於1960年代釋出大量不孕雄蠅，使其與野生雌蠅交配，雌蠅產下的未受精蠅卵就不會孵化，最後成功使螺旋蠅絕跡。

美國官員表示，已在案發地所在區域和空中同步釋放不孕蠅。農業部次長霍斯金斯（Dudley Hoskins）說：「我們確實正在這個受影響的區域全力因應（疫情）。」