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美眾議員擬禁各州監管AI 科技業與消費團體反應分岐

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國聯邦眾議院2名跨黨派議員今天公布1項法案草案，禁止各州自行監管人工智慧（AI）模型開發。這項法案廣獲科技業支持，但也遭到消費者權益團體批評。

路透報導，由民主黨籍聯邦眾議員特拉漢（LoriTrahan）與共和黨籍聯邦眾議員奧伯諾特（JayObernolte）公布的草案，將禁止各州制定「針對AI模型開發」的法律。

根據草案內容，未來各州不得要求AI模型對外發布前必須接受測試或審查。不過草案同時指出，各州仍可針對AI技術的實際應用方式進行監管。

兩名參議員透過聯合聲明表示，這項法案旨在建立可以「保護美國民眾、支持創新，並確保美國在形塑相關技術方面領先全球的全國性框架」。

奧伯諾特指出，公布草案是為蒐集利害關係人、專家與公眾意見，以在正式提案前讓內容更加完善。

美國國會多年來始終難以通過有關AI安全疑慮的立法。

消費者權利倡議組織「公眾」（Public Citizen）批評，這項法案將導致「監管大部分仰賴聯邦政府，但聯邦政府過去在制定有意義的AI保護措施上多次失敗」。

該組織也稱，草案並未處理「演算法歧視、住房歧視、就業歧視、消費詐欺、青少年心理健康危害、AI陪伴、深偽技術濫用，以及市場壟斷惡化」等問題。

代表多家大型科技公司的「資訊科技業協會」（Information Technology Industry Council）則對草案表示歡迎，並強調「國會必須制定能促進負責任AI研發、部署和採用的全國性標準」。

白宮今年3月曾敦促國會立法，以優先適用於各州法規。美國總統川普本週也簽署行政命令，在AI開發商發布其最強大的AI模型前，授權政府進行為期30天的初步審查。

去年12月，川普曾表示，若各州AI監管法規被聯邦政府認定不利於美國在AI技術領域維持主導地位，政府將暫停該州的寬頻建設補助。

民主黨 美國 眾議員

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