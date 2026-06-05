紐約州議會通過新法案 暫緩興建資料中心一年

紐約州議會今天晚間通過一項法案，將暫停核發新資料中心建設許可一年，這可能成為全美第一個這類立法。

法新社報導，這項法案目前已送交紐約州長侯可（Kathy Hochul），她可能會簽署成法，也可能行使否決權。

如果侯可簽署法案，紐約將成為全美第一個對資料中心實施暫緩令的州。資料中心是人工智慧（AI）公司關鍵的基礎設施，相關程式的運作需要仰賴這些設施。

法案也規定，一旦暫緩期結束，所有新的資料中心申請必須在公開會議中提出，之後政府才能核發許可。

紐約州長辦公室尚未回覆法新社的置評請求。

紐約州參議員克魯格（Liz Krueger）的發言人向法新社證實法案已通過。克魯格先前起草的法案，最終被納入今天通過的法案文本中。

美國東北部的緬因州4月也通過類似法案，但州長米爾斯（Janet Mills）最後行使否決權，理由是這項法案未將當地資料中心計畫排除在外。

美國民眾對資料中心的反感情緒日益高漲，奎尼匹克大學（Quinnipiac University）今年稍早所做的民調顯示，65%的美國人反對在自己的社區興建資料中心。

近幾年，美國資料中心興建費用激增，為了爭奪AI領域的領先地位，科技公司紛紛挹注數十億美元興建基礎設施。

批評者指出，資料中心的耗電量高、對當地電網帶來壓力並推升電費，同時大量用水、產生噪音，且創造的就業機會相對較少。