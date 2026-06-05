尋寶探險或圖謀不軌？紐約市連傳神秘客進出下水道 目擊者：像忍者龜

美國紐約市近日接連出現神祕客潛入下水道事件。多組男子深夜被監視器拍到撬開人孔蓋，鑽進布魯克林與皇后區地下管線。紐約市警方尚未逮人，也稱目前沒有公共安全威脅，但強調進入下水道系統不僅違法，更可能遇上毒氣、淹水與密閉空間風險。這些人究竟只是城市探險者，還是另有目的？

華盛頓郵報報導，5月5日凌晨，雅庫波維奇（Aki Jakupovic）仍在皇后區自己的汽車美容店熬夜工作，大約2點時，他看到3名穿著涉水褲的男子，走向附近一處人孔蓋。

監視器畫面顯示，其中一名男子撬開沉重的鋼製人孔蓋，旁邊停著一輛似乎同行的汽車，車頭燈朝著他們的方向照射。這3人很快便消失在視線中，進入城市深處。

雅庫波維奇說：「這些人看起來就像忍者龜。」他出於謹慎關上車庫門，同時一名員工通報警方。

這是近期至少3起事件中的第一起。紐約市警方表示，上周在布魯克林區，還有兩起被人目擊，6至7名男子從人孔鑽進下水道，有人穿涉水褲、戴頭燈，還疑似攜帶鏟子。

事件已引發紐約人熱議。這些下水道探險者是在尋找掉進排水口的珠寶和其他貴重物品？他們是否在地下挖掘，試圖挖通通往銀行或其他商家的地道？

紐約大學工程學教授伊斯坎德（Magued Iskander）表示：「下水道可以作為進出建築物的通道，而我們都看過電影裡罪犯透過下水道越獄的情節。進入像下水道這樣骯髒的地方，一定有不只是尋求刺激的理由。」

紐約市警方表示仍在調查，不認為對公眾構成威脅。官員強調，進入總長約1.2萬公里的下水道管線，不僅違法，也十分危險。

美聯社報導，前城市探險者鄧肯（Steve Duncan）說，紐約市下水道最令人難受的不是老鼠、氣味，更不是病菌，而是蟑螂。「牠們到處都是，在牆上爬，還會掉到你身上。牠們最糟。」

鄧肯認為，這些人很可能是像他一樣的城市探險者。他說，下水道相對寬敞的空間，直徑可超過約1.8公尺，高度足以讓多數人直立行走，有些地方還有手工磚砌結構與優雅拱頂。

影片顯示，其中一些人可能在地下待了長達三小時。這樣的長時間或許令人難以想像，但鄧肯說，下水道探險需要在濕滑、潮濕的環境與流動水流中前進，部分地方水深可能約30公分或更深，時間其實很快就過去了。

鄧肯認為，這些人顯然做過功課，選在相對有利的時間進入下水道。幾天前的豪雨大致已把下水道沖刷乾淨，凌晨進入也意味著廢水流量會明顯少於白天尖峰時段。但他也說，在這種充滿病原體的環境中，潛藏著看不見的危險。他自己就曾兩度因四肢嚴重感染住院，最終促使他停止這類探險。

鄧肯說，經驗豐富的探險者通常會攜帶氣體偵測器，檢查是否有危險濃度的氣體，包括可能易燃的硫化氫。

至於汙水的氣味，鄧肯說，其實沒想像中令人難以承受。他說：「如果下水道運作良好，味道比較像畜舍，或堆肥的氣味。但如果狀況不好，可能會聞起來像死亡的味道。」