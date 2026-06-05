「微波爐熱魚」整間辦公室超腥 美警不滿異味拔槍指同事遭捕

美國一名警察日前因為「微波爐」和同事起爭執，竟拔槍指向同事，遭到逮捕並停職。

根據《FOX 13 Tampa Bay》、《紐約郵報》報導，事發於南卡羅萊納州，一名警察使用微波爐加熱魚時，另一名警察德比亞斯（Michael DeBiase）因為不滿整間辦公室瀰漫異味，導致兩人爆發爭執，德比亞斯竟掏出手槍對準同事。

德比亞斯隨即被捕，關押數小時後無保請回，警方聲明中並未明確表示德比亞斯持槍指向同事時，槍枝是否有上膛。根據該州法律，用槍枝指著他人屬於重罪，可處5年以下監禁或罰鍰。

此案將於8月開庭審理，警局已解除德比亞斯的職務並展開調查，根據辦公室調查結果，德比亞斯已違反多項規定。警方強調，部門員工應秉持「專業精神、正直品格、良好判斷力和尊重他人」的職責，表示此案不代表全體員警的價值觀。

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