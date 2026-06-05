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六四週年華府放映「看不見的國家」 美議員現身挺台

中央社／ 華盛頓5日專電

適逢六四事件37週年，美國國會山莊遊客中心昨晚有一場台灣民主歷程紀錄片「看不見的國家」放映會，美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）及眾議員劉雲平等人現身力挺台灣；導演葛靜文也說，台灣是全球的民主燈塔。

1989年6月4日北京天安門廣場爆發示威民眾遭共軍血腥鎮壓事件，多名美國國會議員在天安門事件37週年當天發聲譴責中共行徑。其中，參院外交委員會主席、共和黨籍參議員里契（Jim Risch）及外委會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）發布聲明表示，自「天安門大屠殺」以來的這些年，中國持續在境內、境外打壓異議人士。

里契、夏亨指出，在緬懷「天安門大屠殺」受害者之際，「美國必須繼續追究中國當天的恐怖暴行」，以及其至今仍持續對國際公認人權的侵害及包括在美國本土進行的跨國鎮壓行為。

特別的是，昨晚在國會山莊遊客中心還有一場「看不見的國家」（Invisible Nation）紀錄片放映會，由製作公司Double Hope Films、非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）和眾議員劉雲平（Ted Lieu）、加巴里諾（Andrew Garbarino）合作主辦。

出生於台灣、3歲半赴美的劉雲平接受中央社記者訪問表示，自己已看過這部紀錄片，「看不見的國家」是很出色的作品，不僅能讓人了解台灣所面臨的挑戰，還能讓人們認識台灣前總統蔡英文。

導演葛靜文（Vanessa Hope）受訪表示，中國人民在天安門事件中展現他們是多麼渴望自由。言論自由等權利是普世的目標，中國人民同樣配得擁有。

她說，台灣人民付出很多的努力，才換來了當今所擁有的民主。台灣是令人欽佩的民主政體，不僅是亞洲、更是全世界的民主燈塔。

葛靜文指出，台灣在政府與領導層中擁有強大的性別平衡，這對中國人民也是一種鼓舞。她在「看不見的國家」全球各地放映會上遇到來自中國的人，他們都深有同感。

Hello Taiwan執行長江明信表示，六四天安門事件對中國民主運動是很大的打擊。在六四週年舉辦「看不見的國家」的放映會也希望告訴大家，台灣跟中國是明顯的對比。

他說，台灣享有民主制度，一直努力維持現狀；但反觀中國，人民卻一點權力都沒有，很多年輕人甚至沒有聽過天安門事件，不知道有這麼一段殘酷的歷史。

「看不見的國家」以台灣首位女性總統蔡英文為核心人物，記錄台灣從威權體制走向民主轉型、性別平權、同婚合法化，以及追求台灣人身分認同的發展過程。

華府 天安門 裴洛西

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