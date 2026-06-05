英媒：Anthropic告五角大廈卻替美國安局部署網攻AI

英國「金融時報」披露，儘管美國人工智慧新創公司Anthropic在與五角大廈纏訟，卻已派工程師進駐美國國家安全局，部署Claude Mythos這款AI模型用於進攻性網路作戰。

報導引述2名知情人士透露，總部位於舊金山的Anthropic已派駐6名員工到美國國安局（NSA）內部，以所謂「前沿部署工程師」（forward-deployedengineers）身分工作，協助指導這款功能強大AI的使用方式，並依照特定用途客製化相關模型。

目前不清楚Anthropic的工程師是否也在協助美國國安局執行實際的網攻任務。然而一名知情人士表示，Mythos對於滲透像中國或伊朗等國家的網路系統將十分有用。

這名與Anthropic關係密切的人士說：「攻擊就是最佳的防禦。」並認為美國的對手很可能也正在打造自己的 AI攻擊技術。

當前Anthropic公司正與五角大廈打官司，而美國國安局本身也屬五角大廈體系之一。雙方官司癥結包含Anthropic技術用於作戰的方式。

Anthropic試圖限制美國政府使用它們的AI模型從事大規模監控美國公民，以及用於具備自主殺傷能力的無人機，導致五角大廈將公司列為「供應鏈風險」，是美國企業首次遭到這類認定。Anthropic為此提告。

若Anthropic敗訴，恐會被迫終止與一些為美軍提供服務機構之間的合約。

Anthropic推出Mythos引發各國政府、金融機構與資訊科技公司對這款AI模型的擔憂，尤其是它偵測並利用軟體漏洞的能力。

本週稍早，Anthropic宣布將向15個國家的150家機構提供Mythos，大幅擴大使用範圍而不再僅限於美英兩國。Mythos今年4月推出時更只開放給少數位於美國的特定機構使用。