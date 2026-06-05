關注輝達中國業務與晶片出口 美參議員邀黃仁勳作證

美國民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）關注輝達（Nvidia）中國業務、出口管制，以及其在全球人工智慧（AI）熱潮中的核心角色，已邀請執行長黃仁勳6月11日出席參議院銀行委員會聽證會作證。

根據財經媒體CNBC率先取得的信函內容，華倫表示：「作為證人出席，將使您有機會就輝達對美國出口管制法律與規範的看法，以及輝達在中國的業務發表證詞。」

她要求黃仁勳於8日前確認是否出席。

輝達晶片為支撐先進AI模型的許多資料中心提供算力，使得這家公司成為AI浪潮中的最大贏家之一。然而，輝達的市場主導地位也引發國會議員及國安官員日益關注，他們擔心，美國先進晶片可能被中國用來強化軍武與監控能力。

無論是前總統拜登政府，還是現任總統川普政府都採取措施限制中國取得先進AI晶片。然而輝達主張，過於廣泛的限制措施可能削弱美國競爭力，並促使客戶轉向外國替代產品。

美國參議院推動此事之際，共和黨籍議員也在眾議院能源暨商業委員會（House Energy and CommerceCommittee）呼籲展開調查。他們指控中國正試圖阻礙美國AI及資料中心的發展。

華倫接受CNBC訪問時表達疑慮，擔心美國企業銷售技術而獲利，卻可能因此削弱美國的安全。

她說：「中國人實際上購買我們的產品，美國企業也因此獲利，但這無疑會損害我們的長期安全。」

華倫強調，具有爭議的晶片不只是一般AI產業所需的晶片，「在中國，這些晶片實際上被用於軍事用途」。

她同時警告，AI可能對勞工市場造成重大衝擊，並主張對資料中心課徵特種消費稅（excise tax），以籌措醫療保健、托育、教育及職業訓練等支出。

華倫指出：「我們正面對規模龐大且難以預料的變革。現在正是提前因應的時刻。」