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川普要再大興土木 林肯紀念堂背側鋪設「川普步道」
美國總統川普又有留下個人印記的創舉，打算在華府著名地標林肯紀念堂（Lincoln Memorial） 的後側，舖設一條延伸向波多馬克河水岸的步道，並且可能命名為「川普步道」。
川普在白宮橢圓形辦公室對媒體首次說到這計畫，他表示：「他們想把這條步道命名為川普步道...我自己不確定是否真的要這麼做，但那一定非常美麗。」
目前林肯紀念堂附近的倒映池才剛完成修整，已開始注入水。
79歲的川普連續兩天向媒體展示一張圖表，上面標題寫著：「我們的池子比摩天大樓還大」，這張圖表將林肯紀念堂的倒映池和3座著名摩天大樓作比較。
法新社報導，川普自去年重返白宮以來，在華府大興土木，包括整修一連串紀念建築、拆除白宮東翼要蓋宴會廳，另外還計劃設立一座超巨型凱旋門。川普甚至將自己的名字冠在幾個紀念建築上頭，包括甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center for the PerformingArts）。
凡此種種創舉，都不如這次在美國人民崇拜的林肯紀念堂後側鋪設一條「川普步道」，可算是影響深遠之最。
川普表示，根據林肯紀念堂1911年最初設計，主要入口是在現今紀念堂的背面，如今紀念堂後側與波多馬克河（Potomac River）之間已橫隔著兩條公路。
川普說：「我們有辦法鋪設一條優美的步道，將來民眾可走路穿越這兩條公路。」
川普多項工程計畫屢遭反對阻力，如今他僅剩兩年半多時間就要任滿， 改建工程已變得緊迫。
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