川普反武器化基金引內鬨 ICE經費法案闖關參院

美國共和黨籍聯邦參議員今天就總統川普政府已擱置的18億美元「反武器化」基金最終命運陷入拉鋸，以些微差距否決民主黨試圖永久封殺這項基金和移民執法經費700億美元法案的行動。

路透社報導，國會議員開始在「馬拉松式連續投票」（vote-a-rama）程序中就移民法案修正案表決，預計稍晚就主案進行最終表決。這項700億美元法案將為美國移民暨海關執法局（ICE）和美國邊境巡邏隊提供經費直到2029年會計年度。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）最初提出動議，試圖封殺民主黨所稱為川普盟友設立「小金庫」的基金，但在共和黨參議員柯林斯（SusanCollins）贊成這項動議後，會議主要因程序問題停擺數小時。

柯林斯的共和黨同志赫斯特德（Jon Husted）和蘇利文（Dan Sullivan）隨後也加入支持行列。

舒默在參議院發言談到這項基金時說：「這很惡劣，不立法永久禁止就不會消失。」

參議院最後以50比49的票數否決他的動議，但也暴露出參議院共和黨黨團內部的政治動盪，部分議員在距離11月期中選舉僅5個月之際尋求提出自己的修正案以永久排除這項基金。

柯林斯、赫斯特德和蘇利文均面臨激烈的連任選戰，而此時川普的支持率連在共和黨內部也出現下滑。

批評人士認為這項基金將能讓川普動用納稅人的錢來補償他的政治盟友。這項基金目前已因共和黨參議員強烈反對而遭白宮與司法部擱置。

不過川普昨天面對媒體時未明言這項基金是否已實際廢止，僅表示「我很喜歡，我認為這非常重要」。

川普近期一連串舉動引發部分自家共和黨同志公開批評，包括尋求10億美元納稅人資金用於白宮宴會廳與維安升級、決定提名前私人律師布蘭希（ToddBlanche）擔任司法部長，以及點名政治盟友普爾特（Bill Pulte）暫代國家情報總監。

民主黨希望透過立法攻勢削弱共和黨11月期中選舉選情。民主黨被看好有望奪回眾議院控制權，並有機會爭取參議院多數。