美眾院通過援烏對俄制裁法案 川普再遇黨內倒戈

美國聯邦眾議院今天通過法案，將向烏克蘭提供援助並對俄羅斯實施新制裁，這是部分共和黨人願意違抗黨內領袖並反抗總統川普的最新跡象。

路透社報導，聯邦眾議院以226票贊成、195票反對通過烏克蘭支持法案（Ukraine Support Act），這項法案在擱置數個月後終於提交院會表決。少數幾位共和黨人與民主黨人一同簽署院會請願書（dischargepetition），迫使眾院對這項法案進行表決。

今天，有18名共和黨人與一名通常與他們站在同一陣線的無黨籍議員倒戈，與民主黨人聯手通過法案。這再度顯示，川普所屬共和黨成員過去幾乎一致支持川普政策的態勢，已開始出現裂痕。

前一天，一小群眾議院共和黨人與民主黨人也聯手通過一項決議案，要求除非國會宣戰或下令動用軍事力量，否則必須自與伊朗相關的敵對行動中撤軍。

然而，烏克蘭支持法案的未來仍不明朗。這項法案必須經過聯邦參議院通過才能成為法律，但參院共和黨領袖尚未允許對廣受兩黨支持的俄羅斯制裁法案進行表決，表示他們要等候川普的指示。

這項法案即使在參院獲得通過，也可能遭川普否決。

儘管在俄羅斯2022年2月發動全面入侵後的最初幾年，國會民主與共和兩黨許多議員曾大力支持烏克蘭，但自川普於2025年1月重返白宮後，他一些最親密的共和黨盟友，包括眾院與參院領導階層在內，對基輔當局的態度已不如過去熱絡。

自展開第2個任期以來，川普也把制裁決策保留給白宮，而非交由國會決定。

即使俄烏持續以飛彈、無人機與砲彈猛烈轟炸彼此，美國對基輔政府的援助已大幅放緩。目前和平會談陷入停滯，烏克蘭也拒絕俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）提出的要求，不願割讓自2022年以來成功守住的領土。

烏克蘭支持法案包含協助烏克蘭戰後重建的措施、授權向基輔提供超過10億美元的援助，以及透過直接貸款提供高達80億美元的支持。

這項法案也對俄羅斯祭出嚴厲的制裁與出口管制，對象涵蓋金融機構、石油、礦業與俄羅斯官員。