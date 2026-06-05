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川普證實將辦大型集會 取消美國建國250週年演唱會

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國總統川普今天宣布將於6月24日在華府舉行一場大型集會，以慶祝美國建國250週年。他表示，在幾位藝人退出後，他已取消了原定的演唱會。

法新社報導，川普在他的「真實社群」（TruthSocial）平台上表示：「為了慶祝我們國家250年的歷史，我們將為您帶來『現場直播』、有史以來最偉大的集會！它在各個層面上都將是特別的，一場終結所有集會的集會！」

79歲的川普補充表示：「我們不想要那些沒有才華、卻收取高額費用讓你昏昏欲睡的歌手，我們已經要他們全都待在家裡。」

「我們想要的只有你們、我、幾位致詞者，以及有史以來最偉大的音樂，也就是各位多年來一直聽的那些音樂！」

川普表示，這將包括鄉村歌手李格林伍德（LeeGreenwood），他是「天佑美國」（God Bless theUSA）的演唱者，這首歌是川普政治造勢大會上的必備曲目。

這場集會還將有美國軍樂隊及合唱團參與，「所有你最喜歡的熱門歌曲，再加上一位被稱為唐納．J．川普總統，優秀且極具尊嚴的紳士！」

川普先前曾建議為他的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動舉行一場造勢大會，但他在今天的聲明中並未提及此事。

這位共和黨億萬富翁試圖在美國250歲生日上留下自己的印記，最引人注目的是在6月14日，也就是他80歲生日當天，在白宮草坪上一個特別建造的競技場內舉辦一場綜合格鬥比賽。

然而，這些慶祝活動正變得愈來愈棘手。

多個音樂團體在被宣布為7月4日假期前後華府系列演唱會的表演者後不久，陸續退出演出，其中一些人的理由是活動已經政治化。

川普 美國 華府

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