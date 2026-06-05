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佛州移民律師遭AI造假 查出數千詐騙帳號下架

世界日報／ 綜合報導
詐騙分子透過社群媒體尋找受害者，先是透過私訊聯繫，然後發出WhatsApp邀請，一步一步引導受害者透過某個轉帳平台付錢；示意圖。（路透）
詐騙分子透過社群媒體尋找受害者，先是透過私訊聯繫，然後發出WhatsApp邀請，一步一步引導受害者透過某個轉帳平台付錢；示意圖。（路透）

國家廣播公司(NBC)4日報導，在佛羅里達州都瑞爾(Doral)執業的移民律師雷爾(Angel Leal Jr.)，其肖像、姓名、聲音都被詐騙集團透過人工智慧(AI)與深偽技術(deepfakes)用來欺騙客戶，受害者是迫切想申請合法身分的移民。雷爾指出，最為痛心的不只是當地西語裔社區嚴重受傷，還包括有不少移民律師也一樣到詐騙集團竊取個資。

聲音也被盜用 正牌律師被迫關閉WhatsApp帳號

雷爾說，個人簽名、律師事務所商標以及網站都被詐騙集團模仿得幾乎一模一樣，更令人感到不安的是，冒牌律師舉辦純屬捏造的移民聽證會，讓受害移民誤以為自己拿到永久居留權或公民身分。

雪城大學(Syracuse University)獨立研究機構「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse)統計顯示，截至今年2月底為止，移民法院系統有331萬多件尚未結案的待審案件，其中大約七成是等待聽證會的庇護申請。

NBC報導分析，數百萬移民家庭的移民法院案件卡在停滯狀態，對移民律師的需求量遠遠超過合法法律服務的供給。

根據「政府檔案交流中心」數據，截至今年3月，收到驅逐令時聘有移民律師的移民僅32.8%。

雷爾在佛州擔任移民律師多年，形象良好，頗具聲望。他表示，在社群媒體跟個人網站上發布的影片被詐騙分子盜走，利用AI竄改之後冒用他的聲音對客戶聲稱不必考試就可拿到美國公民、馬上可拿到工作許可或說某段時間裡即可拿到居留權，「然而這些根本不可能是真的」。

他說，詐騙分子透過社群媒體尋找受害者，先是透過私訊聯繫，然後發出WhatsApp邀請，一步一步引導受害者透過某個轉帳平台付錢。

由於詐騙猖獗，雷爾做出壯士斷腕決定，關閉律師事務所WhatsApp的所有官方與私人管道，以便傳達明確訊息：若再有人透過WhatsApp聲稱是他或律師事務所接洽客戶，肯定是詐騙。另外，雷爾花數千元聘請專門在社群平台尋找並檢舉虛假帳號的服務公司，成功讓數千個冒充他與事務所的假帳號遭到下架。

他說，最糟糕的是事務所員工必須面對遭到詐騙之後打電話來討公道的受害者，「我們不得不安排專人處理這類電話」。

學者憂受害移民恐遭到ICE拘留並驅逐

邁阿密大學法學院(University of Miami School of Law)移民診所副主任雅科斯基(Andrea Jacoski)也碰上類似詐騙，他說受害者的金錢損失並非最大傷害，這類詐騙手段恐將導致的最壞結果是移民收到遣返令卻毫不知情，最後遭到ICE拘留並驅逐。

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