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涉非法保留機密 「反川大將」波頓認罪 繳225萬罰款

世界日報／ 綜合報導
77歲的波頓將對非法保留國家機密資料的單一罪名認罪。（路透）
77歲的波頓將對非法保留國家機密資料的單一罪名認罪。（路透）

前國家安全顧問、前美國駐聯合國大使波頓(John Bolton)涉嫌不當處理機密資訊，2025年10月遭馬里蘭州聯邦大陪審團18項罪名起訴但堅稱無罪。多家媒體4日紛紛引述消息人士指出，77歲的波頓將對非法保留國家機密資料的單一罪名認罪，繳交225萬元罰款。

前國安顧問達成協議 被視為川普清算政敵重大勝利

消息人士說，波頓26日將在聯邦區域法院聽證會提交認罪協議。認罪協議必須獲得聯邦法官批准。波頓面臨最高刑責60個月，但也可能不用坐牢，要看法官如何判決。波頓18項起訴罪名包括8項傳播國防資訊罪、10項擅自保留國防資訊罪，如果他受審而罪名成立，每項罪名就面臨高達10年刑期。

華爾街日報分析，川普政府陸續對川普政敵展開司法清算，波頓認罪將為川普總統帶來重大勝利，其他幾件針對川普政敵的起訴案件先前在法院受挫。

與川普總統周旋多年的前國安顧問波頓（右），被控不當處理機密資訊，已經達成認罪協議，刑期最高60個月，罰款225萬元。（美聯社）
與川普總統周旋多年的前國安顧問波頓（右），被控不當處理機密資訊，已經達成認罪協議，刑期最高60個月，罰款225萬元。（美聯社）

波頓是共和黨員，40年職場生涯在多個政府機關任職，於川普第一任期擔任國家安全顧問。

遭到起訴之後，波頓接受媒體訪問時說，2019年離開白宮後一直遭到川普追殺。波頓形容自己是川普「恐嚇對手」的受害者。

聯邦檢察官在起訴書中說，波頓從2018年4月到2025年8月之間，與兩名親屬分享了1000多頁跟白宮工作有關的日常活動訊息，其中包括機密消息；波頓在馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery County)的家裡則保存了國防相關文件、著作、筆記，內容當中也有機密訊息。

聯邦調查局(FBI)去年8月搜索波頓馬里蘭州住家與華府辦公室，查扣相關電子檔案。

根據法院紀錄，波頓1000多頁「像寫日記一樣」的筆記，是把手抄紀錄做成電子謄本，透過非政府應用程式傳給兩名親屬。波頓也使用AOL、Google等個人電子郵件帳戶，把機密資料傳給妻子及女兒，準備2020年出版「事發之室：白宮回憶錄」(The Room Where It Happened: A White House Memoir)，但電郵遭伊朗駭客入侵後機密恐已外洩。

起訴書指出，波頓傳給家人的敏感訊息包括最高機密」、「敏感隔離資訊」(Sensitive Compartmented Information)級別情資。波頓筆記詳細記載他從政府官層會議、情報簡報以及外國領導人與外國情報、軍事組織討論獲悉的訊息。筆記列印後存放於波頓家中，他在個人設備裡則保留筆記數位副本。

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