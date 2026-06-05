川普宣布振興煤炭業計畫 砸7億美元資助遭環團痛批

美國總統川普今天宣布一項計畫，再次尋求提振陷入困境的美國煤炭產業，將斥資近7億美元支持燃煤發電廠和煤炭出口，此舉遭到環保團體強烈譴責。

川普表示，政府將利用冷戰時期的國防法律授權，支持全國13座燃煤發電廠，並協助在阿拉斯加州和西維吉尼亞州建造燃煤發電廠，這會是自2013年以來，美國首批新建的燃煤發電廠。

這筆資金還將協助重啟馬里蘭州一座已關閉的燃煤發電廠，並支持加州奧克蘭（Oakland）一個延宕已久的煤炭出口碼頭的建設。

一名白宮官員表示，這些宣布將共同在煤炭、建築、鐵路和海運業支持或創造超過1萬4000個就業機會。

川普援引1950年的「國防生產法」（DefenseProduction Act），該法賦予總統對國安相關產業的廣泛權力，並表示他的行動將允許燃煤發電廠投資升級，從而將營運壽命延長數十年。

川普在白宮一場活動上表示，這項計畫將「強化我們供電網絡的可靠性，這才是最大的受益者」。這場活動還觸及了景明湖（Reflecting Pool）的翻修、烏克蘭和伊朗的戰爭，以及正在白宮建造的綜合格鬥籠。

川普說：「煤炭是一門很棒的生意…就電力而言，真的沒有什麼能比得上它。」

這項宣布是川普試圖扭轉美國煤炭產業多年衰退的最新舉措。政府去年秋天表示，將開放1300萬英畝（約526公頃）的聯邦土地用於煤炭開採，並提供6.25億美元用於重新啟用或現代化燃煤發電廠。

川普在重新上任後不久便發布行政命令，試圖振興煤炭。煤炭是一種可靠但具污染性的能源，在環境法規以及來自更廉價的天然氣和再生能源的競爭下，煤炭規模長期以來一直在萎縮。

在川普的命令下，美國能源部已要求密西根州、印第安納州、科羅拉多州和華盛頓州的燃煤發電廠在超過退役日期後繼續營運，以滿足在資料中心、人工智慧（AI）和電動車成長下不斷攀升的美國電力需求。

能源部已延長短期命令以允許這些行動繼續進行，並已下令馬里蘭州和賓夕法尼亞州的石油和天然氣發電廠在預定退役日期後繼續運作。

環保團體對川普政府提振煤炭的最新行動予以譴責。

美聯社報導，川普政府正在打壓再生能源，包括凍結離岸風電計畫的許可、終止潔淨能源稅收抵免，以及阻擋聯邦土地上的風能和太陽能計畫。

「自然資源保護會」（Natural Resources DefenseCouncil）電力部門常務董事甘迺迪（Kit Kennedy）表示：「用納稅人的錢來支撐煤炭億萬富翁，是川普政府污染者至上、並將我們其他人置於險境的另一種手段。接下來呢？難道還要拿納稅人的錢去資助興建新的公共電話亭嗎？」

甘迺迪和其他批評人士表示，川普的命令將導致更高的電費和更髒的空氣。

她說：「對空氣、氣候和我們的水電費帳單來說，最好的事情就是讓這些發電廠平靜地退役。」