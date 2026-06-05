川普：將提名布蘭奇任司法部長

前司法部長邦迪(Pam Bondi)今年4月遭川普總統開除後，副部長布蘭奇(Todd Blanche)出任代理司法部長。51歲的布蘭奇近兩個月來爭取真除，起訴多名川普政敵，並宣布成立規模將近18億元「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)，用來賠償自認曾遭拜登政府司法部不公平調查的川普盟友。根據白宮副幕僚長史卡維諾(Dan Scavino)3日晚間在社群媒體發布拍攝於白宮私人晚宴的影片，川普談到布蘭奇時說，將提名布蘭奇出任司法部長。

川普在影片中說，明天便將指示史卡維諾等相關官員展開提名作業，「整個流程進展會很快」。

川普說：「我們要讓他正式成為司法部長。」

紐約時報4日分析，如果布蘭奇獲得川普提名，未來在參院任命聽證會恐將面臨一場硬仗。川普與布蘭奇近來因為「反武器化基金」的成立而面臨強烈反彈，因為基金是用納稅人稅金支付自稱受到政治迫害的川普盟友。

在川普宣布提名布蘭奇出任司法部長數小時後，參院共和黨領袖熊恩(John Thune)被問及布蘭奇是否會在確認程序中遭遇困難時，他回答：「很難說。」

熊恩表示：「我們大多數成員都相當尊重總統希望由誰出任這些關鍵職位。布蘭奇其實已經在擔任這個角色，而且顯然具備相關經驗。不過，在目前這種環境下，沒有任何事情是穩操勝券或可以百分之百確定的。」

川普在3日播出的政治播客節目Pod Force One受訪時，被問到布蘭奇是否有機會真除而當上司法部長。

川普答道：「我想他會的。」

川普表示，對於司法部長並沒有考慮其他人選，布蘭奇擔任代理部長「表現非常好，而且我也跟他認識很久」。

曾任紐約聯邦檢察官的布蘭奇，因在川普辯護團隊中擔任領導角色而受到公眾關注，包括在川普的紐約封口費案審判。他表示，這段經歷讓他親眼看到他所稱針對川普的刑事司法體系被「武器化」的情況。布蘭奇2025年初出任司法部副部長的人事任命案，在參院表決時以52票對46票通過。