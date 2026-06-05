捐建白宮宴會廳 14企業獲政府500億合約 另16家涉案停查

政府監督機構「公共公民」(Public Citizen)4日發布報告指出，已公布的白宮宴會廳捐款企業名單中，有超過半數企業在過去半年內獲得新的或增額聯邦合約，總價值逾500億元，引發各界關注官商利益輸送。

華盛頓郵報報導，「公共公民」的報告指出，至少27間企業捐款挹注白宮宴會廳重建計畫，其中14間公司的政府業務在同期間顯著成長，且其中16間公司面臨聯邦執法行動，或自川普第二任期開始後暫停相關調查，包括亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、Meta與矽谷晶片製造商Nvidia(輝達，另譯英偉達)的反壟斷審查，以及涉及加密幣交易所Coinbase與Ripple的證券案件。

這項耗資4億元的計畫，旨在重建川普總統去年10月下令拆除的白宮東廂。

報告同時指出，在所有捐款企業中，獲得最多政府新合約的是洛克希德馬丁(Lockheed Martin)，這間國防巨頭自去年秋季以來共獲得約438億元的新增或擴大合約，接著是諮詢公司博思艾倫(Booz Allen Hamilton，42億元)、數據分析公司帕蘭泰爾(Palantir，10多億元)。

其他受益企業包括亞馬遜、微軟、Google、重機械產業大廠卡特彼勒(Caterpillar)與電信商T-Mobile；整體而言，27間捐款企業中，有19間公司在過去五年半之內，共獲得3380億元的政府合約。

「公共公民」的公共政策倡導者、報告共同作者高林格(Jon Golinger)批評，「這些巨型企業資助可恥的川普宴會廳並非出於善心，它們在聯邦政府有著龐大的利益，希望藉此討好川普政府並獲得好處。」

白宮發言人英格爾(Davis Ingle)發表聲明駁斥「公共公民」的報告，稱「那些指責存在虛假利益衝突的批評者，若讓美國納稅人為這些早該進行的翻修工程買單，他們也會抱怨。白宮宴會廳項目的金主涵蓋眾多優秀的美國企業和慷慨的個人，他們都為改善這座人民的殿堂做出貢獻」。