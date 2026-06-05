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「隨時炒人」川普簽令 解雇聯邦員工更易 約8000人受影響

世界日報／ 綜合報導
圖為聯邦人事管理局門口。川普總統簽署行政命令簡化「解雇聯邦雇員」流程，約8000名資深人員受影響。(路透)
圖為聯邦人事管理局門口。川普總統簽署行政命令簡化「解雇聯邦雇員」流程，約8000名資深人員受影響。(路透)

川普總統簽署行政命令簡化「解雇聯邦雇員」流程，變相「可隨時炒人」，受影響的約有8000名資深人員，遠低於早前預料的五萬人。

綜合華盛頓郵報、路透報導，作為聯邦勞動力改革計畫的一部分，川普3日簽署該行政命令，並由聯邦人事管理局(Office of Personnel Management，OPM)公布，將會調整部分聯邦高級雇員的聘用及解雇規則，使所屬聯邦機構在更簡化的程序下解除相關人員。

OPM指出，此次調整涉及約8000名「對政府政策具有一定影響力」、負責政策擬定、政策倡議的聯邦資深雇員，主要為高級人員，年薪最高達20萬元。他們將會列入新的職位類別「政策/職業」(Schedule Policy/Career)，失去公務員系統強大的就業保障，包括可以針對解聘、停職、懲處向獨立委員會提出申訴。

政府官員估計受影響的8000人裡，約97%在GS-15級或以上，接近聯邦政府薪資等級的頂端。

OPM 局長庫波(Scott Kupor)在公布前向媒體說明，該機制的目的是讓相關機構能夠雇用「願意並能夠執行政府政策指令」的人員，若有關人員的立場影響其執行政府命令的能力，相關機構將可採取更靈活的人事調整方式。

他又說有關調整是為了讓高級公務員對其工作表現負責，重申這項改變不是忠誠度測試。

儘管受影響人數遠低於早前預料的五萬人，但民主黨、工會及倡導政府廉正的組織齊聲反對，認為有關調整將削弱長期以來，避免公務員制度淪為政治化的機制。

美國政府雇員聯合會(AFGE)主席凱利(Everett Kelley)表示，相關調整將改變部分聯邦雇員的聘用類別，在新的管理機制下會面臨不同的人事程序。

倡導組織「民主前進」(Democracy Forward) 的首席執行官佩里曼(Skye Perryman)批評，川普政府試圖瓦解公務員保護機制，使肅清資深公務員變得更容易。該組織早前已代表多個聯邦雇員工會提出訴訟，預料會就該行政命令提出新的法律挑戰。

圖為2025年群眾在聯邦人事管理局前抗議馬斯克對聯邦政府裁員。川普總統簽署行政命令簡化「解雇聯邦雇員」流程，約8000名資深人員受影響。(路透)
圖為2025年群眾在聯邦人事管理局前抗議馬斯克對聯邦政府裁員。川普總統簽署行政命令簡化「解雇聯邦雇員」流程，約8000名資深人員受影響。(路透)

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