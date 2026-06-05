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紐時：美前國安顧問涉洩密初步認罪 避免漫長刑期

中央社／ 紐約4日專電

「紐約時報」今天引述知情人士說法報導，美國前國家安全顧問波頓已就涉及洩密案，與檢方達成初步認罪協議，避免可能長達數十年的刑期，波頓月底將再度出庭。

有線電視新聞網（CNN）4日報導，美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）打算就持有機密文件案的其中一項罪名認罪。

紐約時報（New York Times）引述2名知情人士的說法跟進報導，總統川普（Donald Trump）首任期擔任國安顧問的波頓，出版書籍整理筆記，涉及不當處理機密資訊，已與檢方達成初步認罪協議。

根據去年起訴波頓的馬里蘭州聯邦法院法庭通知顯示，波頓6月26日將再出庭，可能認罪。

知情人士指出，認罪協議條件仍需法官核准，波頓將就一項非法持有機密資訊罪名認罪並繳交罰款，他可能面臨零刑期至坐牢5年的判決。若案件走向全面審訊並敗訴，波頓可能會被關數十年。

波頓2020年出版著作「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened: A White HouseMemoir）強烈批評川普施政。紐時指出，川普再任總統，法院起訴多名他的政敵，但進入司法程序後多數案件未能定罪，波頓認罪可能是川普對付政敵行動中的明顯勝利。

波頓案與川普政府司法部推動的其他案件不同，拜登（Joe Biden）政府時期已對波頓進行調查並獲進展，美國情報機構那時已取得多位前官員所稱有問題的證據。司法部拒絕回應紐時的報導。

起訴波頓的18項罪名包括，透過個人電郵與即時通訊軟體，向2名未取得安全許可的家庭成員發送國防資訊等上千頁記錄。知情人士指出，這2人為波頓的妻子與女兒，目的是為撰寫白宮任職期間的回憶錄。

起訴文件提及，波頓知道書中描述的內容是需要謹慎保密的政府機密，但筆記中仍寫「機密簡報人員說」、「我在戰情室中得知」。

波頓案與其他涉及國家機密，包括2023年指控川普的調查不同，波頓未被控持有機密文件原件，而是以日記與電郵記錄每日國安工作的詳情。

起訴書還提及，波頓電郵曾遭與伊朗政府有關人士駭入。一名波頓的代表在2021年7月通知官方，但未說明被駭電郵中包含國防資訊，波頓擔任國安顧問時，把機密資料內容放進電郵帳戶。

起訴文件還有更難以想像的情節，波頓遭駭客嘲諷。駭客在2021年7月25日的電郵警告，「你可能沒興趣知道聯邦調查局瞭解約翰（John，波頓名字）洩漏的內容」，「這可能是希拉蕊（Hillary Clinton）電郵門後最大的醜聞，但這次是共和黨！快聯絡我，以免為時已晚。」

紐時 國安 波頓

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