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戰爭權力決議案 美眾院通過

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國聯邦眾議院3日以215票對208票，通過「戰爭權力決議案」，要求總統川普必須取得國會授權，否則須撤回美軍部隊，對美伊戰事投下震撼性反對票。路透報導指出，儘管現階段該決議仍在很大程度上屬象徵性，但對川普仍是一大打擊，反映出共和黨內部憂慮升高。

直到2日前，川普在多州的黨內初選中接連告捷，然而這項近乎完美的背書紀錄，隨聯邦眾議員馮斯楚在愛荷華州長初選中落敗而告終。

上述在眾院通過的決議案，由民主黨籍和四位倒戈的共和黨籍議員通過。該決議案要生效，仍需聯邦參議院通過；若送交白宮後被川普否決，國會兩院還須分別取得三分之二多數，才能推翻否決。  

儘管川普與華府官員多次聲稱與伊朗的協議接近達成，伊朗也「迫切盼協議」，但三個月來的衝突仍未見外交突破。民調顯示美國民眾普遍不支持這場戰爭，此次表決顯示，連國會山莊的共和黨議員近來也比過去更願意公開違抗川普，主要是擔憂戰爭引發燃料價格上漲，不利11月期中選舉。

參院共和黨人已迫使川普撤回白宮宴會廳10億美元維安經費案，及一項18億美元「反武器化基金」的構想。

此外，已贏得三屆聯邦眾議員任期馮斯楚，在川普的背書下角逐愛荷華州長寶座。2024年總統大選時，川普在該州擊敗民主黨總統候選人賀錦麗。但因對美伊戰爭不滿，且愛荷華州的農業受燃料和肥料高價的打擊，馮斯楚在共和黨初選中以微弱劣勢輸給了從未競選過公職的商人兼農民拉恩。

眾院 共和黨 白宮

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