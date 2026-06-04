川普遭爆內閣會議打瞌睡 魯比歐駁斥稱荒謬可笑

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天駁斥了有關總統川普在內閣會議期間經常打瞌睡的說法。目前外界對這位美國史上就職時最年長總統的健康狀況仍持續存疑。

法新社報導，魯比歐在國會聽證會作證時，席間被展示了幾段影片片段，畫面中當魯比歐在身旁發言時，現年79歲的川普明顯閉著雙眼。

魯比歐告訴聯邦眾議院外交事務委員會：「我甚至不知道該如何回應，只能告訴各位，這既荒謬又可笑。」

魯比歐補充說：「你可以不喜歡他的政策，你可以不喜歡他做出的決定。但我向各位保證，這絕對不是一位會睡著，或在任何方面、形式上存在認知障礙的總統。」

他說：「事實上，他非常活躍，在許多情況下甚至比他周圍更年輕的人還要活躍。這些都是事實。」

魯比歐為川普辯護，稱這位美國領袖不停地工作，睡眠時間極少。

魯比歐說：「我日以繼夜地隨時與他交談。他的工作時間簡直不人道。」

川普將於6月14日滿80歲。相較於前總統拜登（JoeBiden）在任期末期因容易跌倒且偶爾失言，而始終籠罩在年齡與健康狀況的嚴格檢視下，川普基本上避開了這類質疑。

然而，外界對川普健康狀況的質疑依然存在。最近一項「華盛頓郵報」/美國廣播公司新聞網/益普索（Washington Post/ABC News/Ipsos）的民調發現，59%的受訪者認為川普缺乏領導國家的心智能力，而55%的人表示他缺乏這樣做的健康體魄。

川普上週接受最新一次體檢，他的醫師宣布他「健康狀態極佳」，但建議他減重。

與第二任期之初相比，川普近幾個月來在公開行程的安排上已明顯減少。