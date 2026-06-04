布蘭希代理司法部長惹多議 川普打算扶正

美國代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）因推動18億美元賠償基金方案，遭批評是在為總統川普的政治盟友設立「小金庫」；川普今天說，他計劃提名布蘭希正式出任司法部長。

法新社報導，自前司法部長邦迪（Pam Bondi）因處理已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的解密檔案，遭川普免職後，就由布蘭希代理部長職務

；上任以後，布蘭希積極起訴一些川普的政敵，包括前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）。

此外，布蘭希也擬設立18億美元基金，目的在補償總統盟友所謂受到「政治迫害」的損失，此舉被批評人士大力撻伐，隨後希蘭希向國會表示，不會再推動這項計畫了。

布蘭希早先曾擔任紐約聯邦檢察官，後來擔任川普「封口費」案的首席辯護律師而廣為人知。

川普今天在白宮晚宴上向來賓表示，他打算明天正式提名布蘭希為司法部長。

根據川普的副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino）在社群平台上分享的影片，川普表示：「明天，我會指示…讓他（布蘭希）成為司法部長」