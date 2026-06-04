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美初選最新選情盤點 川普神話破功民主黨多點突圍

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

直到昨天前，美國總統川普在多州初選中接連告捷，保持近乎完美的背書紀錄，然而這項紀錄隨著聯邦眾議員馮斯楚（Randy Feenstra）在愛荷華州共和黨州長初選中落敗而告終。

以下是昨天初選的5大重點：

●川普在愛荷華州遇挫

馮斯楚原本被視為接替即將退休的共和黨籍州長雷諾茲（Kim Reynolds）的共和黨初選熱門人選。已贏得3屆聯邦眾議員任期的馮斯楚，在川普的背書下角逐州長寶座。

川普於2024年總統大選中輕鬆獲勝，在愛荷華州以13個百分點的優勢擊敗當時的民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

在川普力挺並成功於初選擊敗路易斯安那州共和黨參議員凱西迪（Bill Cassidy）和德州共和黨參議員柯寧（John Cornyn）之後，馮斯楚的政治影響力似乎正在擴大。

但由於大眾對與美伊戰爭感到不滿，且愛荷華州的農業受到燃料和肥料高價的打擊，馮斯楚在共和黨初選中以微弱劣勢輸給了從未競選過公職的商人兼農民拉恩（Zach Lahn）。

●共和黨在愛荷華州出現更多裂痕？

民主黨人認為，既然州議員兼帕運金牌得主圖瑞克（Josh Turek）在昨天的初選中擊敗了進步派的瓦爾斯（Zach Wahls），他們現在很有機會從共和黨手中奪下一個聯邦參議院席位。

隨著共和黨參議員恩斯特（Joni Ernst）退休，圖瑞克將迎戰同為共和黨籍的聯邦眾議員辛森（AshleyHinson）。

這場選戰原本被認為是共和黨極可能獲勝的局面，但隨著圖瑞克的勝出，一些分析人士認為選情正轉向有利於民主黨。

美國無黨派網站「庫克政治報告」（The CookPolitical Report）現在稱愛荷華州為「政治宇宙的中心」，並將愛州的評級從「共和黨勝券在握」下調至「共和黨微幅領先」。

●民主黨的美好夜晚

民主黨人貝塞拉（Xavier Becerra）似乎有望成為該黨的加州州長候選人，接替受任期限制的紐松（GavinNewsom）。

獲川普背書的電視評論員、共和黨人希爾頓（SteveHilton）表現強勁，令許多人感到意外，這可能使他在這個民主黨票倉州與貝塞拉展開對決。

但自2011年以來，共和黨人就未曾在加州贏得州級公職；外界普遍認為，加州民主黨人目前正全力向作風懇切、經驗豐富的貝塞拉靠攏。

●民主黨挺過加州「叢林」初選

在民主黨鐵票倉加州，當地民主黨人剛經歷了一場被廣泛稱為「叢林初選」的混亂州長提名爭奪戰。這是由於加州制度允許所有政黨的成員列在同一張選票上。無論政治傾向為何，得票率最高的前兩名候選人將晉級決選。

這次，民主黨圈內曾擔心前兩名候選人可能都是共和黨人，從而將民主黨人拒於門外。考慮到45%的登記選民是民主黨人，25%是共和黨人，其餘是獨立選民或與其他政黨結盟，這將是一個難以下嚥的苦果。

●紐澤西州聯邦眾議院席次成兵家必爭之地

聯邦眾議員基恩（Tom Kean Jr.）在沒有對手的情況下，正式贏得了共和黨初選，然而問題是，他自3月以來就處於失蹤狀態，似乎沒有人知道原因。

這可能為在昨天輕鬆贏得民主黨初選的班奈特（Rebecca Bennett）創造了絕佳的突破契機。

這位美國海軍退伍軍人兼醫療保健高階主管將獲得民主黨的強力支持；民主黨將她的選戰視為贏得聯邦眾議院多數席位的關鍵之一，目前眾院以217比212由共和黨占優勢。

民主黨 川普 賀錦麗

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