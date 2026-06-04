維州華人巴士5死…業內揭運輸圈「偷時數、拿命飆」黑幕

美國維吉尼亞州I-95公路日前發生華人巴士追撞釀成5死44傷的慘劇，震驚全美。當外界將焦點集中在涉案司機董靖生(Jing Sheng Dong)數次載客超速前科時，多位不願具名的華人卡車與物流業界資深人士向本報記者不諱言地直指：「這絕非偶然，而是華人運輸圈靠作弊、疲勞駕駛壓低成本，最終集體反噬的必然結果。」

肇事司機 疑非正規考照

一位曾在董靖生打工的巴士公司共事過的朋友向世界日報透露，48歲的董靖生雖然已是美國公民，但「其實根本不會英文」。朋友稱，董2024年才剛考取巴士商業駕照(CDL)，平時為人挺老實，但以他的英文程度，正常情況下根本很難通過嚴格的聯邦交通法規與路考。

「這兩年有不少走線客湧入美國，因為不會英文但有不少人投入運輸行業，只能在華人倉庫拉貨。這期間，業界心照不宣的是，甚至有交通局(DMV)的考官因涉嫌收賄放水、非法販賣駕照而被開除。」知情人士推測，董這起車禍「若不是在打瞌睡，就是在出神玩手機」，而其駕照的取得途徑，也讓人懷疑是否通過正規管道。

在極度講求「時效」與「成本」的卡車物流業中，違規業者正是靠著壓榨司機與不法作弊，摧毀了市場的公平競爭環境。以「新澤西到芝加哥」這條熱門線路為例，正常遵守聯邦法規的單人司機，由於受到每天法定駕駛時數的限制，根本無法在一天內跑完800多哩的路程，通常需要耗費更長的時間才能送達。

E-log雙帳號 日開18小時

然而，違規業者透過「一車雙帳號」的幽靈手段疲勞駕駛，能將時效硬生生縮短、甚至壓在驚人的17個小時內「一天直達」。這種不要命的違規時效，直接掐住了正規業者的咽喉。

根據法律，E-log需由華人卡車公司業者設立，一旦旗下司機持有兩個帳號就明顯違法，且修改E-log屬聯邦詐欺，如遭查獲司機與業主都涉及刑事責任。

根據聯邦運輸部(DOT)規定，商業卡車司機每天連續開車不得超過11小時(總工作時間14小時)，且行車紀錄必須強制連線電子日誌(E-log)。然而，爆料者指出，這在部分華人圈形同虛設，作弊手段層出不窮。

法律還規定一周工作五至六天後，必須連續休息32小時(32-hour restart)。但華人司機為了賺錢「太能吃苦」，利用兩個E-log帳號。當一個帳號時間用盡，就切換成另一個幽靈帳號繼續開，一天瘋狂駕駛17、18個小時。

鑽跨州漏洞 整月在車上

業者舉例，一些司機在出城時，故意不開啟E-log，利用「本地(Local)短途免紀錄」的漏洞。等到出了州界、上了高速公路才把E-log打開，藉此偷出好幾個小時的駕駛時數。

在合規情況下，一名司機一天頂多跑600到700哩；但透過這種違規手段，華人司機一天就能狂飆700到800多哩。「新澤西到亞特蘭大、新澤西到芝加哥都是800多哩，正常要開兩天，華人司機一天就能到。卡車業者說，「很多人在美國沒有家，為了多賺錢，一個月30天不下車、不休息，就住在車上。」

入行十年的卡車司機說，正常業者每月扣除強迫休息只能工作20天，每部卡車配置固定司機，還要幫每台車投保高昂的雙司機保險。而違規業者靠著「司機30天不下車、瘋狂趕時效、不繳稅」，將營運成本壓到極致。

設空殼公司 幾近零報稅

華人車隊之所以能以極低廉的運費「輾壓」美國當地運輸公司，除了司機不要命地疲勞駕駛外，還有另一個逃稅黑幕。資深卡車司機說，正常卡車司機若拿W2薪資，1萬2000元的月薪要繳將近三成的稅。但現在許多華人司機自己申請一個空殼公司，變成「卡車公司對司機公司」的商業結算。

如此一來，卡車公司不用幫司機預扣稅款、不用出W2；而領錢的司機也因為是公司帳戶，可以用各種「公司開銷、加油、修車」來互相抵扣，達到幾近零報稅的效果。

精算時間成本 低價搶市

此外，更不公平的競爭體現在成本的精算上。正常來說，卡車司機的薪資計費大有學問。單人司機：按行駛里程計算，每哩薪資約為0.65元。雙人司機： 由於兩人輪流、時效更快，每哩薪資通常高達0.85元。除了行車薪資，最讓正規卡車公司頭痛的是「等貨時間」的隱形成本。

業者表示，當卡車在倉庫等待裝卸貨時，守法的單人司機可以就地強迫睡眠、休息十個小時，這段時間公司不需額外支付工作費用；但如果是雙人司機，只要車輛在等待，多出來的另一名司機就必須算入在職的工作費用(Waiting/On-duty fee)，這無疑大幅拉高了正規業者的營運開銷。

然而，違規業者還是有辦法鑽法律漏洞。他們名義上只雇用、登記一名單人司機，私底下卻讓司機一個人不休息、或用非法管道多塞人，靠著雙帳號日夜兼程。這種「用單人司機的超低成本，跑出超越雙人司機的極限時效」的行徑，讓遵守規定、背負高昂雙司機保險與等貨費用的正規卡車公司，在運價上根本無力招架，市場訂單因而被這些違規業者搶走。

這種「不講武德」的擴張，已經引起了華府注意。聯邦參議員卡頓(Tom Cotton)日前已致函司法部，指出「中國物流公司正在用不正當手段輾壓美國當地運輸公司」，國會對華人公司能在短短一年內非理性野蠻擴張，感到無法理解，並推動開啟調查。