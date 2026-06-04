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美國安部長：逾20萬人付10萬申請H-1B簽證 流程縮至15天

世界日報／ 記者胡玉立／綜合報導
國安部長穆林2日在參院撥款委員會上作證表示已有20多萬人繳付10萬元申請H-1B工作簽證。(路透)
國安部長穆林2日在參院撥款委員會上作證表示已有20多萬人繳付10萬元申請H-1B工作簽證。(路透)

美國國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)2日在參院撥款小組委員會國土安全部預算聽證會中透露，2026財年迄今，逾20萬名H-1B簽證申請人支付10萬元費用，這些人的簽證審批流程縮短至15天左右。未付費的簽證審批時間，大約需要7.5個月。

穆林表示，國土安全部2026財年迄今收到大約28.6萬份H-1B簽證申請，逾20萬名申請人支付了10萬元費用。

在質詢過程中，是否可以為農村地區醫師及教師提供H-1B簽證特殊待遇，成為參議員關切焦點，因為H-1B簽證申請收費10萬元政策，對醫院和其他基本服務機構造成沉重負擔。

緬因州共和黨聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)擔心農村地區醫生短缺問題，詢問可否為醫療專業人員提供費用豁免。阿拉斯加州共和黨參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)也提到，她正持續針對阿拉斯加農村地區教師短缺問題，與國土安全部討論H-1B簽證事宜。

柯林斯說：「從其他國家引進電腦專家到富裕的加州和矽谷工作，與引進急需的外科醫生到緬因州北部鄉村醫院工作，兩者之間有著巨大差異。」

對此，穆林回應表示，國土安全部在個案審批豁免方面的靈活度有限，但他將針對涉及關鍵勞動力短缺的簽證申請案，探討可行解決方案，研議是否可以根據具體情況，採取不同處理方式。

H-1B簽證計畫允許美國雇主在找不到合格的國內人選的情況下，雇用外國工人從事包括技術、工程和醫療在內的專業領域工作。2025年9月，川普總統正式簽署公告，對部分H-1B簽證申請徵收10萬元費用，藉此加強監管高技能工人簽證計畫，引導雇主雇用薪資更高的美國勞動力。

新聞周刊(Newsweek)報導，目前有多起針對川普政府實施10萬元H-1B簽證費的法律挑戰持續進行中。5月29日波士頓聯邦法官聽取其中一起訴訟辯論，但未立即作出裁決。美國商會(U.S. Chamber of Commerce)提出的訟案去年12月於聯邦地區法院敗訴，已提起上訴。

國安部長穆林2日在參院撥款委員會上作證表示已有20多萬人繳付10萬元申請H-1B工作簽證。(路透)
國安部長穆林2日在參院撥款委員會上作證表示已有20多萬人繳付10萬元申請H-1B工作簽證。(路透)

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