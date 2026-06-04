快訊

打臉沈伯洋雙城論壇效益低…上海小貓熊要來了 蔣萬安曝動物保育意義

T-34墜毀奪2飛官命！殉職中校盧季佑是國標舞高手 與妻共舞身影成絕響

雨區由南往北擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

美國前司機：有華人小車不會開就開大卡車 26英文字母都不會

世界日報／ 特派員黃惠玲／綜合報導
讀者向本報透露，有完全不諳英文的華人大卡車駕駛在考照時，靠死背硬記通過考試，但考過很快就把背過的字忘了。圖為考照者在考照前寫的字卡。（美聯社）
讀者向本報透露，有完全不諳英文的華人大卡車駕駛在考照時，靠死背硬記通過考試，但考過很快就把背過的字忘了。圖為考照者在考照前寫的字卡。（美聯社）

「很多人連小汽車都不太會開，道路經驗幾乎是零，卻已經握著8萬磅的重型卡車方向盤在跨州高速公路上狂飆，能不危險？」一名今年2月因為川普對卡車司機、工卡等政策緊縮，而決定轉行的前華人卡車司機，向世界日報記者匿名透露了他約兩年前在地下駕校考取商業駕照(CDL)的親身經歷。

他坦言，自己四、五年前持合法簽證到美國後就申請了政治庇護，也順利拿到工卡，「這幾年有很多華人走線客或還沒有拿到綠卡、公民身分的移民，為了快速賺取高薪，紛紛湧入跨州物流業」。隱藏在背後的，是一條驚悚的考照產業鏈。

車檢英文硬背 通過就忘

根據聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)規定，CDL持有人須具備英文聽說讀寫能力。但該司機透露，同班大批學員「連26個英文字母都認不明白」。

筆試靠題海： 筆試一共100到110道題，答對八成就能過。該華人司機說，大家全靠中文對照的題海死記硬背答案，隨後便下場練車準備路考。

車檢演戲半小時：路考最關鍵的「車檢(Pre-Trip Inspection)」環節，學員須向考官流利說明大車車頭到車尾的所有零部件。學員們根本不知道那些英文單字是什麼意思，全靠硬背發音。整個車檢加上倒車、上路過程約一個多小時，「很多人考完拿到牌，轉頭就把這些英文全忘了」。

隨著川普政府政策緊縮，不會說英文也拿到CDL的華人駕駛說，他今年2月已經轉行不當司機了。(讀者提供)
隨著川普政府政策緊縮，不會說英文也拿到CDL的華人駕駛說，他今年2月已經轉行不當司機了。(讀者提供)

駕校暗示 補考三次必過

一些黑心駕校本身就獲授權為第三方考場，學員考試「根本不用去DMV(車輛監理所)官方法定考場」，直接在駕校自家的練車廠內考試。

該司機透露，他去駕校的第二天，校方就給了「潛規則暗示」：「在這裡考，你第一次不過沒關係。可以交400元補考第二次，真要補考到第三次，你應該就沒問題了。」 這種放水模式，讓完全不具備駕駛大型重機具資格的人，混入公路運輸網。

這群司機上路後，很容易成為全美公路的致命威脅。由於完全不懂英文，他們在路上看到純英文的指示牌根本看不明白。他描述認識的華人司機經歷，「有一次前面早就掛牌寫著封路(Road end ahead)，司機完全看不懂一路往前開，開到底發現沒路了，才在高速公路上驚慌失措『緊急變道』，差點引發連環車禍」。

這名前司機還透露，幾個月前他接到國土安全局調查局(HSI)的電話，且安排他到一處辦公室參加HSI對其取得駕照駕校的調查，「可見聯邦層級已經高度關注不會英文移民拿商業駕照的情形」，他說，截至目前該調查案應仍在進行，但「預計不久的未來該所華人學員不少的駕校應該就會曝光」。

川普政府目前嚴格執行商用大卡車及巴士駕駛必須能懂英文。圖為英語教師教墨西哥駕駛英文。（路透）
川普政府目前嚴格執行商用大卡車及巴士駕駛必須能懂英文。圖為英語教師教墨西哥駕駛英文。（路透）

英文 高速公路 汽車 川普

延伸閱讀

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

印州每天至少抓3無證客卡車司機 多在高速路磅秤站被捕

維州5死44傷車禍 聯邦向紐約州發傳票 要求提供華人嫌犯紀錄

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

相關新聞

核武實驗室女員工失蹤1年成白骨！頭骨有槍傷 遺體旁留一把槍

美國近年來發生數名與國防及核武計畫有關聯的人士失蹤或突然死亡，其中一位是2025年失蹤的核子實驗室員工卡西亞斯（Melissa Casias）。她的遺體近日在新墨西哥州一座國家森林中被發現，已高度腐化成白骨狀態，頭骨上並有槍傷痕跡。

川普遭爆內閣會議打瞌睡 魯比歐駁斥稱荒謬可笑

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天駁斥了有關總統川普在內閣會議期間經常打瞌睡的說法。目前外界對這位美國史上就...

路面凹陷不斷 雷達圖曝：紐約市正在下沉

今年以來，紐約市多處道路路面在雨後凹陷，出現坑洞，其中以皇后區拉瓜迪亞機場跑道坑洞影響最大。最新的衛星雷達圖證實，紐約市部分地區正在緩慢下沉，每年下沉幾毫米，而水位卻在不斷上漲。紐約市下沉情況並不均勻，海岸邊的垃圾掩埋場、填海區和舊工業填土的壓實速度都比周圍地面更快，再加上全球海平面上升，這些微小的垂直變化開始轉化為街道、隧道和岸邊街區更頻繁的洪水，而這正是紐約居民在地下室和地鐵站感受到的。

卡車司機考照取巧？全美嚴查、過磅站「英語測試」

日前發生在維州的5死44傷大巴士車禍，再度引起國人對巴士駕駛的關注，並令外界留意到過往考照的黑幕手法。對於近年許多完全不具備英文溝通能力的移民，大舉跨州考取美國商業卡車駕照(CDL)並投入公路運輸的亂象，美國聯邦檢察官辦公室、國土安全調查局(HSI)以及各州車輛部門(DMV)已陸續聯手發動多波雷厲風行的刑事查緝與起訴，整肅隱藏在全美運輸業背後的非法考照產業鏈。

維州華人巴士5死…業內揭運輸圈「偷時數、拿命飆」黑幕

美國維吉尼亞州I-95公路日前發生華人巴士追撞釀成5死44傷的慘劇，震驚全美。當外界將焦點集中在涉案司機董靖生(Jing Sheng Dong)數次載客超速前科時，多位不願具名的華人卡車與物流業界資深人士向本報記者不諱言地直指：「這絕非偶然，而是華人運輸圈靠作弊、疲勞駕駛壓低成本，最終集體反噬的必然結果。」

美國安部長：逾20萬人付10萬申請H-1B簽證 流程縮至15天

美國國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)2日在參院撥款小組委員會國土安全部預算聽證會中透露，2026財年迄今，逾20萬名H-1B簽證申請人支付10萬元費用，這些人的簽證審批流程縮短至15天左右。未付費的簽證審批時間，大約需要7.5個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。