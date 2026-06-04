美國前司機：有華人小車不會開就開大卡車 26英文字母都不會

「很多人連小汽車都不太會開，道路經驗幾乎是零，卻已經握著8萬磅的重型卡車方向盤在跨州高速公路上狂飆，能不危險？」一名今年2月因為川普對卡車司機、工卡等政策緊縮，而決定轉行的前華人卡車司機，向世界日報記者匿名透露了他約兩年前在地下駕校考取商業駕照(CDL)的親身經歷。

他坦言，自己四、五年前持合法簽證到美國後就申請了政治庇護，也順利拿到工卡，「這幾年有很多華人走線客或還沒有拿到綠卡、公民身分的移民，為了快速賺取高薪，紛紛湧入跨州物流業」。隱藏在背後的，是一條驚悚的考照產業鏈。

車檢英文硬背 通過就忘

根據聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)規定，CDL持有人須具備英文聽說讀寫能力。但該司機透露，同班大批學員「連26個英文字母都認不明白」。

筆試靠題海： 筆試一共100到110道題，答對八成就能過。該華人司機說，大家全靠中文對照的題海死記硬背答案，隨後便下場練車準備路考。

車檢演戲半小時：路考最關鍵的「車檢(Pre-Trip Inspection)」環節，學員須向考官流利說明大車車頭到車尾的所有零部件。學員們根本不知道那些英文單字是什麼意思，全靠硬背發音。整個車檢加上倒車、上路過程約一個多小時，「很多人考完拿到牌，轉頭就把這些英文全忘了」。

隨著川普政府政策緊縮，不會說英文也拿到CDL的華人駕駛說，他今年2月已經轉行不當司機了。(讀者提供)

駕校暗示 補考三次必過

一些黑心駕校本身就獲授權為第三方考場，學員考試「根本不用去DMV(車輛監理所)官方法定考場」，直接在駕校自家的練車廠內考試。

該司機透露，他去駕校的第二天，校方就給了「潛規則暗示」：「在這裡考，你第一次不過沒關係。可以交400元補考第二次，真要補考到第三次，你應該就沒問題了。」 這種放水模式，讓完全不具備駕駛大型重機具資格的人，混入公路運輸網。

這群司機上路後，很容易成為全美公路的致命威脅。由於完全不懂英文，他們在路上看到純英文的指示牌根本看不明白。他描述認識的華人司機經歷，「有一次前面早就掛牌寫著封路(Road end ahead)，司機完全看不懂一路往前開，開到底發現沒路了，才在高速公路上驚慌失措『緊急變道』，差點引發連環車禍」。

這名前司機還透露，幾個月前他接到國土安全局調查局(HSI)的電話，且安排他到一處辦公室參加HSI對其取得駕照駕校的調查，「可見聯邦層級已經高度關注不會英文移民拿商業駕照的情形」，他說，截至目前該調查案應仍在進行，但「預計不久的未來該所華人學員不少的駕校應該就會曝光」。