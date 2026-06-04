快訊

打臉沈伯洋雙城論壇效益低…上海小貓熊要來了 蔣萬安曝動物保育意義

T-34墜毀奪2飛官命！殉職中校盧季佑是國標舞高手 與妻共舞身影成絕響

雨區由南往北擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

愛阿華州共和黨州長初選 川普背書者輸給政治圈外人

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
有川普總統加持的國會議員馮斯楚(圖)在2日愛阿華州共和黨州長提名初選投票，敗於圈外人拉恩，大出意外。(美聯社)
有川普總統加持的國會議員馮斯楚(圖)在2日愛阿華州共和黨州長提名初選投票，敗於圈外人拉恩，大出意外。(美聯社)

紐約時報3日分析，愛阿華州共和黨選民2日給川普總統一記震撼，以些微差距否決川普背書的州長候選人。在已統計的99%的預期選票中，被視為圈外人的拉恩(Zach Lahn)獲得37.8%的選票，得到川普背書的馮斯楚(Randy Feenstra)獲得37%的選票。

對共和黨愛阿華州州長初選，川普直到投票之前最後幾天才於5月29日下午宣布背書支持愛州國會眾議員馮斯楚，但2日初選結果馮斯楚輸給被視為政治圈外人的企業家拉恩(Zach Lahn)，創下多年來獲川普背書卻在共和黨初選落敗的最受矚目案例；川普雖然接連在共和黨初選取得勝利，但共和黨國會議員的抗拒卻逐漸升高。

在共和黨現代史的初選政治裡，獲得川普背書儼然成為黃金標準。光是在上個月裡，川普背書的加持就擠下現任聯邦參眾議員以及多名被認為不夠效忠的州議員。角逐州長初選的馮斯楚上周獲得川普背書，本應成為擊敗其他四名對手的助力。

然而，初選結果卻是馮斯楚被拉恩擊敗。農民出身的拉恩是保守派政治操盤手，在初選裡獲得某些共和黨要角與挺川保守派組織「轉捩點行動聯盟」(Turning Point Action)等團體支持。

拉恩的崛起彷彿是一場異軍突起的造反運動，相較之下馮斯楚競選表現平淡無奇。馮斯楚還面臨前任愛州聯邦眾議員金恩(Steve King)算帳，金恩在2020年共和黨初選輸給馮斯楚，這次初選公開支持拉恩。

馮斯楚獲得川普背書卻在初選失利，前一次有類似狀況是2017年阿拉巴馬州聯邦參議員補選共和黨初選，川普曾經站台力挺的建制派候選人史特朗吉(Luther Strange)敗給保守派候選人摩爾(Roy Moore)，但摩爾後來在普選則輸給民主黨對手瓊斯(Doug Jones)。

報導指出，一般認為，馮斯楚選戰打得毫無生氣，沒能獲得愛州保守派基本盤青睞。川普背書的時間可能太晚，直到投票之前最後幾天才出手，來不及讓馮斯楚陣營製作電視廣告廣為宣傳。

馮斯楚初選失利讓民主黨方面認為是翻轉州長選情的難得機會。從2006年以來，不曾有民主黨候選人在愛州州長選舉勝出。

拉恩今年11月將在愛州州長選舉迎戰民主黨候選人桑德(Rob Sand)。桑德是現任愛州審計長，在民主黨初選並未遭遇挑戰。他擁有在民主黨人中已日漸罕見的鄉村背景，而且在傾向共和黨的愛阿華州，已證明自己具備勝選能力，曾兩度當選審計長。根據選前最後統計，桑德競選團隊募得現金1800萬元，拉恩則約63萬6000元。

有川普總統加持的國會議員馮斯楚在2日愛阿華州共和黨州長提名初選投票，敗於圈外人拉恩(圖)，大出意外。(美聯社)
有川普總統加持的國會議員馮斯楚在2日愛阿華州共和黨州長提名初選投票，敗於圈外人拉恩(圖)，大出意外。(美聯社)

愛阿華州 川普 共和黨

延伸閱讀

加州、愛阿華州等6州同步初選 這些關鍵職位兩黨必爭

華郵分析：這場初選是川普掌控共和黨的權力展現

派克斯頓贏得共和黨德州聯邦參議員初選 普選仍面臨考驗

共和黨德州聯邦參議員初選進入決選 網路賭盤看好川普背書候選人

相關新聞

核武實驗室女員工失蹤1年成白骨！頭骨有槍傷 遺體旁留一把槍

美國近年來發生數名與國防及核武計畫有關聯的人士失蹤或突然死亡，其中一位是2025年失蹤的核子實驗室員工卡西亞斯（Melissa Casias）。她的遺體近日在新墨西哥州一座國家森林中被發現，已高度腐化成白骨狀態，頭骨上並有槍傷痕跡。

川普遭爆內閣會議打瞌睡 魯比歐駁斥稱荒謬可笑

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天駁斥了有關總統川普在內閣會議期間經常打瞌睡的說法。目前外界對這位美國史上就...

路面凹陷不斷 雷達圖曝：紐約市正在下沉

今年以來，紐約市多處道路路面在雨後凹陷，出現坑洞，其中以皇后區拉瓜迪亞機場跑道坑洞影響最大。最新的衛星雷達圖證實，紐約市部分地區正在緩慢下沉，每年下沉幾毫米，而水位卻在不斷上漲。紐約市下沉情況並不均勻，海岸邊的垃圾掩埋場、填海區和舊工業填土的壓實速度都比周圍地面更快，再加上全球海平面上升，這些微小的垂直變化開始轉化為街道、隧道和岸邊街區更頻繁的洪水，而這正是紐約居民在地下室和地鐵站感受到的。

卡車司機考照取巧？全美嚴查、過磅站「英語測試」

日前發生在維州的5死44傷大巴士車禍，再度引起國人對巴士駕駛的關注，並令外界留意到過往考照的黑幕手法。對於近年許多完全不具備英文溝通能力的移民，大舉跨州考取美國商業卡車駕照(CDL)並投入公路運輸的亂象，美國聯邦檢察官辦公室、國土安全調查局(HSI)以及各州車輛部門(DMV)已陸續聯手發動多波雷厲風行的刑事查緝與起訴，整肅隱藏在全美運輸業背後的非法考照產業鏈。

維州華人巴士5死…業內揭運輸圈「偷時數、拿命飆」黑幕

美國維吉尼亞州I-95公路日前發生華人巴士追撞釀成5死44傷的慘劇，震驚全美。當外界將焦點集中在涉案司機董靖生(Jing Sheng Dong)數次載客超速前科時，多位不願具名的華人卡車與物流業界資深人士向本報記者不諱言地直指：「這絕非偶然，而是華人運輸圈靠作弊、疲勞駕駛壓低成本，最終集體反噬的必然結果。」

美國安部長：逾20萬人付10萬申請H-1B簽證 流程縮至15天

美國國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)2日在參院撥款小組委員會國土安全部預算聽證會中透露，2026財年迄今，逾20萬名H-1B簽證申請人支付10萬元費用，這些人的簽證審批流程縮短至15天左右。未付費的簽證審批時間，大約需要7.5個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。