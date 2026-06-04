愛阿華州共和黨州長初選 川普背書者輸給政治圈外人

紐約時報3日分析，愛阿華州共和黨選民2日給川普總統一記震撼，以些微差距否決川普背書的州長候選人。在已統計的99%的預期選票中，被視為圈外人的拉恩(Zach Lahn)獲得37.8%的選票，得到川普背書的馮斯楚(Randy Feenstra)獲得37%的選票。

對共和黨愛阿華州州長初選，川普直到投票之前最後幾天才於5月29日下午宣布背書支持愛州國會眾議員馮斯楚，但2日初選結果馮斯楚輸給被視為政治圈外人的企業家拉恩(Zach Lahn)，創下多年來獲川普背書卻在共和黨初選落敗的最受矚目案例；川普雖然接連在共和黨初選取得勝利，但共和黨國會議員的抗拒卻逐漸升高。

在共和黨現代史的初選政治裡，獲得川普背書儼然成為黃金標準。光是在上個月裡，川普背書的加持就擠下現任聯邦參眾議員以及多名被認為不夠效忠的州議員。角逐州長初選的馮斯楚上周獲得川普背書，本應成為擊敗其他四名對手的助力。

然而，初選結果卻是馮斯楚被拉恩擊敗。農民出身的拉恩是保守派政治操盤手，在初選裡獲得某些共和黨要角與挺川保守派組織「轉捩點行動聯盟」(Turning Point Action)等團體支持。

拉恩的崛起彷彿是一場異軍突起的造反運動，相較之下馮斯楚競選表現平淡無奇。馮斯楚還面臨前任愛州聯邦眾議員金恩(Steve King)算帳，金恩在2020年共和黨初選輸給馮斯楚，這次初選公開支持拉恩。

馮斯楚獲得川普背書卻在初選失利，前一次有類似狀況是2017年阿拉巴馬州聯邦參議員補選共和黨初選，川普曾經站台力挺的建制派候選人史特朗吉(Luther Strange)敗給保守派候選人摩爾(Roy Moore)，但摩爾後來在普選則輸給民主黨對手瓊斯(Doug Jones)。

報導指出，一般認為，馮斯楚選戰打得毫無生氣，沒能獲得愛州保守派基本盤青睞。川普背書的時間可能太晚，直到投票之前最後幾天才出手，來不及讓馮斯楚陣營製作電視廣告廣為宣傳。

馮斯楚初選失利讓民主黨方面認為是翻轉州長選情的難得機會。從2006年以來，不曾有民主黨候選人在愛州州長選舉勝出。

拉恩今年11月將在愛州州長選舉迎戰民主黨候選人桑德(Rob Sand)。桑德是現任愛州審計長，在民主黨初選並未遭遇挑戰。他擁有在民主黨人中已日漸罕見的鄉村背景，而且在傾向共和黨的愛阿華州，已證明自己具備勝選能力，曾兩度當選審計長。根據選前最後統計，桑德競選團隊募得現金1800萬元，拉恩則約63萬6000元。