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美國最高院：有利共和黨國會選區地圖 阿拉巴馬州可採用

世界日報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
聯邦最高院最終裁定阿拉巴馬州可使用該州通過的國會選區重畫地圖案進行選區重畫。此一方案被視為有利增加共和黨國會席次。(美聯社)
聯邦最高院最終裁定阿拉巴馬州可使用該州通過的國會選區重畫地圖案進行選區重畫。此一方案被視為有利增加共和黨國會席次。(美聯社)

美國聯邦最高法院推翻下級法院的裁決，批准阿拉巴馬州在11月期中選舉，採用對共和黨有利的國會選區地圖，全國有色人種協進會(AACP)強烈抨擊裁決。

綜合美聯社等媒體報導，最高法院對於阿拉巴馬州政府提出的緊急上訴，2日以6比3作出裁決，准許暫時使用重畫的國會眾院選區圖，直至相關法律訴訟最終解決。預計共和黨會在眾院增加一個席位。

阿州已於5月11日舉行初選投票，但共和黨籍州長艾維(Kay Ivey)宣布，受選區變更影響的四個國會選區，已定於8月11日舉行新的特別初選。在最高法院作出裁決後，艾維確認特別初選會使用使用新的選區畫分方案。

她說，「今天的裁決對阿州人民及我們的選舉來說都是一次勝利」、「8月11日，投票站見！」

聯邦地方法院三名法官組成的合議庭，5月26日裁定阿州政府的重畫國會選區方案，只包含一個非裔占多數選區，是「蓄意種族歧視」，因此命令州政府繼續使用2024年大選時，由法院畫定的選區圖，在七個選區裡有兩個是非裔選民占多數，由民主黨人當選。

阿州共和黨檢察長馬歇爾(Steve Marshall)隨即向聯邦最高法院提起上訴。

最高法院以保守派主導的多數意見認為，下級地方法院的裁決未能遵守法律先例，即應對立法機構「推定其善意」。

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)、凱根(Elena Kagan)及傑克森(Ketanji Brown Jackson)在裁決的異議意見書中，指最高法院選擇了一條「混亂的選舉」道路，允許使用「故意歧視阿拉巴馬州黑人」的選區圖，是「對本法院先前命令的無恥蔑視」。

全國有色人種協進會也抨擊最高法院的裁決，為阿州及其他一些州提供了掩護，使它們可以肆無忌憚的公開歧視非裔選民而不必擔心任何後果。

這項命令是上月最高法院裁決所引發後續效應的最新發展。該裁決推翻了路易斯安納州一個以黑人選民為多數的選區，並削弱了聯邦「投票權法」。該裁決促使包括阿拉巴馬州在內的數個南方州共和黨人採取行動，重新畫分擁有大量少數族裔人口、且過去曾選出民主黨人的選區。

共和黨 美國

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