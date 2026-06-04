美國最高院：有利共和黨國會選區地圖 阿拉巴馬州可採用

美國聯邦最高法院推翻下級法院的裁決，批准阿拉巴馬州在11月期中選舉，採用對共和黨有利的國會選區地圖，全國有色人種協進會(AACP)強烈抨擊裁決。

綜合美聯社等媒體報導，最高法院對於阿拉巴馬州政府提出的緊急上訴，2日以6比3作出裁決，准許暫時使用重畫的國會眾院選區圖，直至相關法律訴訟最終解決。預計共和黨會在眾院增加一個席位。

阿州已於5月11日舉行初選投票，但共和黨籍州長艾維(Kay Ivey)宣布，受選區變更影響的四個國會選區，已定於8月11日舉行新的特別初選。在最高法院作出裁決後，艾維確認特別初選會使用使用新的選區畫分方案。

她說，「今天的裁決對阿州人民及我們的選舉來說都是一次勝利」、「8月11日，投票站見！」

聯邦地方法院三名法官組成的合議庭，5月26日裁定阿州政府的重畫國會選區方案，只包含一個非裔占多數選區，是「蓄意種族歧視」，因此命令州政府繼續使用2024年大選時，由法院畫定的選區圖，在七個選區裡有兩個是非裔選民占多數，由民主黨人當選。

阿州共和黨檢察長馬歇爾(Steve Marshall)隨即向聯邦最高法院提起上訴。

最高法院以保守派主導的多數意見認為，下級地方法院的裁決未能遵守法律先例，即應對立法機構「推定其善意」。

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)、凱根(Elena Kagan)及傑克森(Ketanji Brown Jackson)在裁決的異議意見書中，指最高法院選擇了一條「混亂的選舉」道路，允許使用「故意歧視阿拉巴馬州黑人」的選區圖，是「對本法院先前命令的無恥蔑視」。

全國有色人種協進會也抨擊最高法院的裁決，為阿州及其他一些州提供了掩護，使它們可以肆無忌憚的公開歧視非裔選民而不必擔心任何後果。

這項命令是上月最高法院裁決所引發後續效應的最新發展。該裁決推翻了路易斯安納州一個以黑人選民為多數的選區，並削弱了聯邦「投票權法」。該裁決促使包括阿拉巴馬州在內的數個南方州共和黨人採取行動，重新畫分擁有大量少數族裔人口、且過去曾選出民主黨人的選區。