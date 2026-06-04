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法官令退1660億關稅 川普上訴、拒讓CBP局長出庭作證

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國總統川普(右)3日在白宮橢圓形辦公室與貿易和製造業顧問納瓦羅(左前)、美國海關與邊境保護局局長史考特(左後)交談。(路透)
美國總統川普(右)3日在白宮橢圓形辦公室與貿易和製造業顧問納瓦羅(左前)、美國海關與邊境保護局局長史考特(左後)交談。(路透)

聯邦最高法院2月裁定川普政府依據「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)對幾乎所有國家加徵的關稅違憲後，企業陸續開始收到退款。但退款作業如今面臨中斷危機，川普政府宣布將對聯邦法官的命令提起上訴，並拒絕讓海關與邊境保護局(CBP)局長史考特(Rodney Scott)出庭作證，不僅惹腦法官，也讓眾多企業焦慮能否拿回退款。

紐約時報報導，美國國際貿易法庭(US Court of International Trade)法官伊頓(Richard Eaton)今年春季下令，要求政府立即全額退還相關稅款，依法並須加計利息，每日損失達數百萬元；退款程序起初運作順暢，首批成功申請者於5月12日收到退款，這距離進口商開始提交申請約三周。

聯邦海關與邊境保護局(CBP)5月26日提交給法院的文件顯示，截至5月22日，已受理總額達850億元的退款申請，超過整體應退1660億元的一半，並已要求財政部撥付約210億元。

川普政府隨後表示，特定類別進口商品不會自動退稅，而是要求每位進口商自行提起訴訟，由法官針對個案裁決，才能取回款項，而這部份的金額估計高達近400億元。

美聯社報導，聯邦此舉激怒伊頓，他隨即命令CBP局長史考特6月9日親赴國貿法庭作證，說明退款給33萬名符合資格的進口商需要多少時間。

川普政府拒絕配合，司法部火速提交措辭強硬的緊急上訴，主張史考特身為總統任命的高階官員不應被強制作證，並要求以副手代為出庭。

伊頓3日祭出多風措辭嚴厲的信函，要求史考特出庭作證，強調「這攸關1660億元」。

司法部同時通知法院，將就伊頓認定最高法院裁決適用於「所有登記進口商」一事提起上訴，指其超越司法權限，並稱CBP仍將持續以分階段方式處理已提訴企業的退款申請。

霍蘭德與奈特(Holland & Knight)貿易律師艾克斯(Ashley Akers)表示，上訴期間不會立刻中斷既有退稅申請的處理，但整個局面對進口商而言極為混亂，部分業者恐須自行提告才能追回全額款項。

美國海關與邊境保護局局長史考特。(美聯社)
美國海關與邊境保護局局長史考特。(美聯社)

川普 關稅 聯邦最高法院

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