卡車司機考照取巧？全美嚴查、過磅站「英語測試」

日前發生在維州的5死44傷大巴士車禍，再度引起國人對巴士駕駛的關注，並令外界留意到過往考照的黑幕手法。對於近年許多完全不具備英文溝通能力的移民，大舉跨州考取美國商業卡車駕照(CDL)並投入公路運輸的亂象，美國聯邦檢察官辦公室、國土安全調查局(HSI)以及各州車輛部門(DMV)已陸續聯手發動多波雷厲風行的刑事查緝與起訴，整肅隱藏在全美運輸業背後的非法考照產業鏈。

根據聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)法規嚴格規定，所有商業駕照持有人必須具備基本的英文聽、說、讀、寫能力，以確保能看懂交通路標、填寫行車日誌，並在公路上與執法人員進行基本溝通。然而，政府近年的專案調查揭露了以下重大作弊黑幕：

駕校收數千元 變裝代考

紐約皇后區「代考集團」案：去年7月由地方與聯邦攜手的「路考行動(Operation Road Test)」專案取得重大突破。 位於紐約皇后區的大眾駕校(T&E)遭到跨部門起訴。該校在社群媒體上精準投放廣告，專門招攬完全不會開車、不懂英文的外籍移民，並向每位客戶收取1600至2000元不等的規費。

透過駕校勾結紐約DMV內部員工。手法並非單純使用耳機，而是直接由駕校員工「變裝代考」電腦筆試，或是由收賄的 DMV 內鬼在系統中直接將「未到場(No-show)」的客戶直接勾選為「考試合格」並核發駕照。根據此案查扣的資料顯示，涉及此案的「幽靈司機」恐高達數百甚至數千人。

紐約長島「變裝代考」案：紐約拿騷郡(Nassau County)地方檢察官Anne Donnelly 與州檢察長去年10月起訴一起長島Garden City DMV局的集體舞弊案。 該案涉及包含前DMV主管Kanaisha Middleton在內的多名內部員工。 涉案主管的親妹妹Jamie Middleton為了幫多名不具資格的申請人獲取CDL商業駕照，在2023年期間穿戴假鬍子、面罩、工人夾克等各種誇張偽裝，公然冒充申請人進入DMV考場代考。

調查發現她曾在5分鐘內連續幫兩名不同的人代考通過。其中一名從未參加過筆試的申請人，甚至成功拿到完整CDL執照並已被聘僱駕駛大型垃圾回收卡車，對公共安全造成極大威脅。

5月29日發生在維吉尼亞州的大車禍，造成5死44傷。運輸部稱駕駛大巴士的華人司機不諳英文，有讀者向本報透露，過去華人考照常有違規取巧行為。（美聯社）

DMV內鬼 更改考生分數

聯邦加州東區法院追查「內鬼直接改系統」歷年積案真實案情： 對於涉及「完全不會英文、沒出現在考場」便拿到商業駕照的案源，聯邦加州東區檢察官辦公室與FBI曾起訴的「Donald Freeman 案」(前加州 Tracy分支DMV員工)。 該名貪腐員工收受地下黑心中介每人高達數千元的現金賄賂，利用其官方權限直接進入位於Sacramento的DMV中央數據庫，將至少123名「英文不通、沒通過、甚至根本沒到場筆試」的考生狀態直接惡意修改為「CDL合格(Passed)」。該案主嫌與涉案官員已遭聯邦法院正式宣判移送監禁。

為了在第一線攔截隱形炸彈，美國交通警察目前已改變執法策略。在高速公路的各個卡車過磅檢查站(Weigh Stations)進行隨機攔檢時，若警員發現司機連基本的英文提問(例如：要求出示行車日誌、詢問運載貨物)都完全無法聽懂或回答，便會依據違反聯邦法規當場開出罰單並「勒令禁行(Out of Service)」。

執法部門也將順藤摸瓜，徹查該名司機的駕照究竟是由哪一個州的哪一家駕校所核發，由點對面徹底斬斷這條拿公眾生命安全開玩笑的黑暗利益鏈。