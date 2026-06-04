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路面凹陷不斷 雷達圖曝：紐約市正在下沉

世界日報／ 記者胡聲橋／紐約報導
最新雷達圖顯示紐約市街區正在下沉。(本報檔案照)
最新雷達圖顯示紐約市街區正在下沉。(本報檔案照)

今年以來，紐約市多處道路路面在雨後凹陷，出現坑洞，其中以皇后區拉瓜迪亞機場跑道坑洞影響最大。最新的衛星雷達圖證實，紐約市部分地區正在緩慢下沉，每年下沉幾毫米，而水位卻在不斷上漲。紐約市下沉情況並不均勻，海岸邊的垃圾掩埋場、填海區和舊工業填土的壓實速度都比周圍地面更快，再加上全球海平面上升，這些微小的垂直變化開始轉化為街道、隧道和岸邊街區更頻繁的洪水，而這正是紐約居民在地下室和地鐵站感受到的。

AccuWeather上周公布了一段短影片，向公眾解讀最新的衛星地圖，從而使紐約市地面下沉問題再次成為焦點。該影片將「下沉」問題描述為一個個街區的事件，而不是說整個城市一次性的劇烈下沉，這有助於解釋為什麼僅僅幾毫米的額外下沉就會導致更多洪水。影片還向觀眾展示了研究人員和城市規畫者正在使用數據集追蹤風險上升最快的區域。

這個項目的基礎分析來自美國太空總署噴射推進實驗室(NASA JPL)的團隊，他們繪製了2016-2023年期間的垂直地表運動圖，根據該團隊的報告，紐約地區整體正以每年約1.6毫米的速度下沉，部分地區每年下沉數毫米，足以在當地引發洪水。

皇后區拉瓜迪亞機場跑道路面凹陷出現的坑洞，直接導致今年國殤日假期航班延誤。(路透)
皇后區拉瓜迪亞機場跑道路面凹陷出現的坑洞，直接導致今年國殤日假期航班延誤。(路透)

在地面發生垂直移動的同時，海平面也在上升，而且這種情況已經持續了幾十年。美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)和紐約州氣候影響評估(New York State Climate Impacts Assessment)的數據顯示，海平面長期以每年約0.11吋(約2.9毫米)的速度上升，近幾十年來上升速度加快，40年來的趨勢接近每年0.16吋。在水位上升和地面緩慢下沉的雙重作用下，一些微小的變化最終會顯著影響某些地區發生洪水的頻率。

NASA JPL在繪製的地圖上標示了一些熱點區域，這些區域都建在人工填土或其他容易下沉的地面上，例如拉瓜迪亞機場的13/31號跑道，其年下沉速度約為3.7毫米；美網阿瑟阿什體育場(Arthur Ashe Stadium)的年下沉速度約為4.6毫米；總督島、康尼島和雷克島的部分地區也有類似問題。

自珊迪颶風以來，紐約市投入大量資金和精力用於社區層面的防禦措施，包括抬高海岸線，在海岸線加固或建造牆體，以降低近期洪水的風險。耗資數十億元的拉瓜迪亞機場重建項目的設計也已充分考慮了洪水風險。

紐約

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